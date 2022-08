Documentaire 'Prinses Diana, 25 Jaar Later' bij Net5

Het is 25 jaar geleden dat prinses Diana op tragische wijze overleed. Verslaggever Koninklijk Huis en documentairemaakster Sam Hoevenaar zoekt uit hoe het Britse koningshuis er 25 jaar na de dood van prinses Diana bijstaat en hoe Diana's nalatenschap vandaag de dag nog zichtbaar is. Hoe leeft zij voort binnen het koningshuis en de nieuwe generatie royals?

We gaan samen met de Franse arts Frederic Mailliez terug naar 31 augustus 1997. Hij vertelt ons dat hij die avond vrij was, maar per toeval langs de gecrashte auto reed in de tunnel bij Pont de l’Alma. Daar heeft hij tevergeefs geprobeerd om haar leven te redden en stond aan haar zijde tijdens haar laatste momenten. Samen gaan ze terug naar de tunnel waar het die avond fataal misging.

In de documentaire blikken we met de kennis van nu terug op het indrukwekkende leven van de prinses. We gaan samen met voormalig butler Paul Burell terug naar zijn laatste momenten met Diana. Hij vertelt geëmotioneerd hoe hij de nacht voor de uitvaart bij haar kist zat en een belangrijk item bij haar neerlegde voor haar laatste reis. Ook vertelt hij meer over de trouwdag van prins Charles en Diana en hoe ze uitgroeide tot een megaster, maar op de achtergrond leed onder de strenge regels aan het hof en het zeer ongelukkige huwelijk met Charles.

Wat is de rol van Camilla Parker Bowles geweest in deze tijd? Zij heeft het immers van minnares tot toekomstige koningin geschopt. Royalty reporter Omid Scobie geeft inzicht in de campagne die er door Charles en het paleis is gevoerd om Camilla in de smaak te laten vallen bij pers en publiek. Ze zijn zeer hecht met Arthur Edwards, de fotograaf van de tabloid The Sun. We spreken hem over die vriendschap en waarom hij met kerst en de verjaardagen in het paleis te vinden is.

Prinses Diana kampte met ernstige psychische problemen tijdens haar jaren aan het hof. Het is iets waar het koningshuis in 2020 opnieuw mee te maken krijgt als ook Meghan, de echtgenote van prins Harry, aangeeft suïcidale gedachten te hebben. Is de herhaling toevallig of zien we een patroon? We bespreken de uitdagingen van het leven binnen de paleismuren waarmee nieuwkomers te maken krijgen en waarom dat voor Diana en Meghan ondraagijk was en hoe prins William er alles aan deed om het voor Kate wel te laten werken.

'Prinses Diana, 25 Jaar Later' wordt geproduceerd door Stepping Stone Producties en Sam Hoevenaar, verslaggever Koninklijk Huis bij LINDA.nl.

Uitzending op woensdag 31 augustus om 20.30 uur bij Net5, om 22.00 uur gevolgd door de documentaire 'Diana: The Ultimate Truth' en te zien op KIJK.nl.