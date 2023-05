Documentaire over hoe het Stedelijk Museum inclusiever wil worden in 'Het Uur van de Wolf'

Het Amsterdamse Stedelijk Museum wil inclusiever en diverser worden, maar dat gaat niet zomaar. In 'White Balls on Walls' toont regisseur Sarah Vos van binnenuit hoe de nieuwe directeur Rein Wolfs en zijn team dit maatschappelijk delicate en urgente veranderingsproces aangaan op de werkvloer en binnen de kunstcollectie.

'Meet the icons of modern art' staat met grote letters geschreven op de glazen façade van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar wat zegt dit als de collectie voor het overgrote deel bestaat uit kunstwerken gemaakt door witte mannen? Wie bepaalt wie die iconen zijn? En ten koste van wie? Het museum slaat een nieuwe weg in en de tekst verdwijnt van de gevel.

De hele collectie van het museum wordt tegen het licht gehouden. Nieuwe werken van kunstenaars van kleur worden aangekocht en vergeten schilderijen van vrouwelijke kunstenaars komen voor het eerst in decennia uit de depots.

'White Balls on Walls' laat ons meekijken in de gesloten vergaderruimtes waar ongemakkelijke vragen gesteld worden: mag je een schilderij bijvoorbeeld nog ‘De prostituees’ noemen of moet deze titel worden aangepast in ‘De sekswerkers’? We zien hoe ingewikkeld het in praktijk blijkt te zijn om een verandering teweeg te brengen.

Wanneer het Stedelijk in een tentoonstelling de schilderijen van Kirchner en Nolde in de context van het kolonialisme plaatst, krijgt het museum in de pers de wind van voren. Tegelijkertijd vindt de beveiliger de genderneutrale toiletten maar overdreven en lijkt een deel van het publiek liever ‘gewoon plaatjes te willen kijken’. Maar Wolfs geeft niet op: ‘Er wordt mij verweten politiek correct te zijn, maar moet ik dan politiek incorrect zijn?’

'White Balls on Walls' legt de vinger op de zere plek en laat de ongemakkelijke worsteling zien die veel organisaties momenteel doormaken. De film ging in première in 2022 als IDFA Hit.

Regisseur: Sarah Vos

Producent: Zeppers film

Documentaire over hoe het Stedelijk Museum inclusiever wil worden in 'Het Uur van de Wolf: White Balls on Walls', dinsdag 30 mei om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.