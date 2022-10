Documentaire 'Leaving Afghanistan' bij de VPRO

Na de aanslagen van 9/11 in 2001 trokken de Verenigde Staten Afghanistan in om al-Qaida te ontmantelen. Uiteindelijk zou die strijd duren tot augustus 2021, toen de Taliban de macht in Afghanistan overnamen.

De tweedelige documentaire 'Leaving Afghanistan' onderzoekt de twintig jaar lange weg naar deze rampspoed vanuit het standpunt van de mensen die erbij waren toen de beslissingen vielen die het lot van Afghanistan bezegelden.

In 'Leaving Afghanistan' worden de jarenlange fouten die tot de Afghaanse catastrofe van 2021 leidden in kaart gebracht. Onder anderen oud-generaal van het Amerikaanse leger David Petraeus, minister van Defensie onder Bush en Obama Robert Gates, en de voormalige Britse premier David Cameron schetsen een verhaal over politieke druk en rivaliserende pressiegroepen binnen de regering. Ook de Taliban zelf beschrijft hoe zij de ondergang van de Afghaanse democratie beraamden, waarbij de idealistische Afghanen tussen twee vuren kwamen te zitten.

De toekomst van de Afghanen werd in 2021 bepaald door de beslissing van de VS om zich terug te trekken voordat er vrede was. Nog even was er de hoop dat er een aantal troepen achter zou blijven, maar tevergeefs. In navolging van het beleid dat president Donald Trump had ingezet, koos ook zijn opvolger Joe Biden ervoor de troepen geheel terug te trekken. De Afghanen voelden zich verlaten en verraden. Het duurde niet lang voordat de Taliban verder oprukten en hun gezag uitbreidden.

Mensen als John Kelly, de stafchef van Trump, en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton vertellen het verhaal van binnenuit over hoe twee Amerikaanse presidenten met een totaal verschillende regeerstijl en politieke kleur besloten de troepen terug te trekken uit Afghanistan, ongeacht de gevolgen.

'Leaving Afghanistan', vrijdag 7 en 14 oktober om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.