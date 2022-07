Documentaire 'Dit was Aad, goedenavond' bij KRO-NCRV

Midden in de corona-lockdown overleed twee jaar geleden Aad van den Heuvel. Nederland nam klein afscheid van een van de grootste persoonlijkheden uit de vaderlandse tv- geschiedenis. De begrafenis vond plaats in besloten kring.

Nu, twee jaar na zijn overlijden, gaan de kinderen Mark en Caroline van den Heuvel op zoek naar de roots en de drijfveren van Aad. In een persoonlijke zoektocht kijken ze naar de rol die hij voor velen heeft gespeeld. Hij was een pionier in de televisie-journalistiek. En later wist hij ook aan amusementsprogramma's een journalistieke draai te geven.

Mark en Caroline van den Heuvel zijn beiden journalist. Mark werkt voor de schrijvende sportpers (Het Parool, Sportweek en non-fictie boeken) en Caroline werkt als verslaggever bij actualiteitenrubriek EenVandaag. Zij gaan op zoek naar de sporen van hun vader. In Hilversum, maar ook daarbuiten.

'Dit was Aad, goedenavond', maandag 25 juli om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.