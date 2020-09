Documentaire 'De Burgemeester' : Jan van Zanen over zijn liefde voor kunst en cultuur

Kunst verbindt. Kunst onderscheidt. Hoe beweegt de burgemeester zich binnen dat grote palet der kunsten? In de documentaire De Burgemeester geeft burgemeester Jan van Zanen, destijds burgemeester van Utrecht, sinds 1 juli van Den Haag, een bijzonder kijkje in zijn privéleven, en horen we hem over het belang van en zijn liefde voor de kunst (en de kleur blauw).

De documentaire is gemaakt door filmmaker Peter Paul van der Houven en redacteur/regisseur Carine van Santen en is vooralsnog de eerste in van wat een reeks portretten van burgemeesters van de Nederlandse hoofdsteden moet worden over het belang van kunst en cultuur in hun dagelijks leven.

NPO 2 extra

De Burgemeester is eerder dit jaar uitgezonden bij RTV Utrecht en Omroep West

'De Burgemeester', vrijdag 4 september om 19.40 uur op NPO 2 extra.