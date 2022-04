Documentaire 'Clinton Young: About Time' op NPO 3

Het onmogelijke is gebeurd: Clinton Young die in een Texaanse dodencel bijna 20 jaar wachtte op zijn executie, mag onder voorwaarden zijn nieuwe proces in vrijheid afwachten.

Eind januari 2022 verliet de 38-jarige Clinton de gevangenis en raakten zijn voeten voor het eerst sinds zijn tienerjaren het gras. En dat allemaal mede dankzij de tomeloze inzet van een groep zeer betrokken Nederlandse mensen.

In 2001 wordt Clinton Young veroordeeld voor een dubbele moord en krijgt hij de doodstraf. Filmmaker Jessica Villerius leert Clinton in 2014 kennen tijdens het maken van de KRO-NCRV documentaire 'Code rood: De doodstraf'. In 2017 maakt Villerius het vervolg 'Deal met de dood', waarin ze zijn zaak ontrafelt en waarin één vraag centraal staat: Heeft Clinton Young het wel gedaan? Villerius filmt de veroordeelde Young meerdere malen in zijn dodencel in Texas, waar ze met hem praat in een stalen constructie achter glas. Ze komt erachter dat het scenario waarop Young is veroordeeld simpelweg onmogelijk is. Met die conclusie confronteert ze Young’s medeverdachte David Page, die een straf uitzit van 30 jaar in een andere Texaanse gevangenis. Tijdens het interview geeft David toe dat hij een deal met Justitie heeft gemaakt en er alles aan heeft gedaan om Clinton zwart te maken.

Na de uitzending van de documentaire 'Deal met de dood' en 'Brandpunt: De laatste kans', steken Nederlandse kijkers Clinton massaal een hart onder de riem, middels brieven, boeken en ansichtkaarten. Renate Bouwmeester, de Nederlandse jurist die Jessica Villerius op Clintons rechtszaak attendeerde, richt de Clinton Young Foundation op. Merel Pontier, een Rotterdamse strafrechtadvocate, wordt zo gegrepen door de zaak dat ze besluit naar Texas te verhuizen om Clinton en andere terdoodveroordeelden juridische hulp te verlenen.

Samen met de advocaten van Clinton krijgen de drie vrouwen het voor elkaar dat de zaak wereldwijd aandacht krijgt, waardoor de druk op de justitiële instanties in Texas steeds verder toeneemt. Dan blijkt dat de Officier van Justitie die verantwoordelijk is voor de veroordeling van Clinton een kwalijke dubbelrol heeft gespeeld in de rechtszaak. Eind januari 2022, tijdens een onverwachte hoorzitting, oordeelt de rechter dat er niet genoeg grond is om Clinton nog langer vast te houden. Als hij een borg betaalt, mag hij thuis zijn nieuwe proces in vrijheid afwachten. Na bijna 20 jaar eenzame opsluiting staat Clinton plotseling buiten.

In de KRO-NCRV documentaire 'Clinton Young: About Time', neemt Villerius de kijker mee op reis vanaf het moment dat zij, Renate en Merel horen dat de rechter heeft besloten om Young om borgtocht vrij te laten. Een bijzondere ontmoeting met de ex-terdoodveroordeelde, zonder glas, maar mét enkelband. Hij betreedt een onbekende nieuwe wereld, hij heeft geen idee hoe een iPhone werkt of hoe je Netflix bedient. Villerius: ‘Het was voor mij een enorme reality check over hoe snel de tijd gaat, maar ook hoe die heeft stilgestaan voor iemand die ruim 19 jaar in eenzame opsluiting zat. Wat mij het meest aangreep was Clintons intrinsieke angst om iets verkeerds te doen. Hij was de eerste dag dat we bij hem waren bang dat hij weer opgehaald zou worden. Nooit eerder zag ik de effecten van institutionalisering van zo dichtbij’.

De documentaire 'Clinton Young: About Time' is geproduceerd door POSH PRODUCTIONS i.s.m. KRO-NCRV.

'Clinton Young: About Time', vrijdag 15 april om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.