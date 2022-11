Documentaire 'Candy: A Skater's Mind' bij BNNVARA

Voor Candy Jacobs (32) is skaten haar leven. Alleen op een skateboard kan zij zichzelf zijn en beleeft ze haar 'rush': een mentale staat waarin ze optimaal gelukkig is en helemaal één is met zichzelf.

Ondertussen is ze Europa’s beste vrouwelijke skateboarder, en zelfs op weg om haar Olympische droom in Tokyo te verwezenlijken. Maar haar onuitputtelijke passie heeft ook een destructieve keerzijde. Wat gebeurt er met Candy als ze door teveel trainen een zware knieblessure krijgt en niet meer kan skaten? En hoe overleeft ze zichzelf als in Tokyo het noodlot toeslaat?

Drie jaar lang bereidt Candy zich mentaal en fysiek voor op de Olympische Spelen in Tokyo. Op die houten plank met vier wielen staan, dat is waar Candy echt gelukkig van wordt. De Spelen zijn voor haar de ultieme kers op de taart. Ze zet, met support van haar trainer en trotse ouders, alles op alles om van een knieblessure te herstellen en over haar onzekerheden heen te komen. Maar deze strijd blijkt niet genoeg. Eenmaal in Tokyo aangekomen maakt een ongelukkige toevalligheid een einde aan haar Olympisch avontuur. Als allereerste atleet van de Spelen moet Candy in lockdown vanwege een positieve corona uitslag. Opgesloten vanuit haar kamer kijkt ze uit op het Olympisch dorp, die nu verder weg lijkt dan ooit. In deze indringende documentaire volgt filmmaker Ruud Lenssen Candy en toont haar hoogte- en dieptepunten, haar veerkracht en de uitdagingen waar ze als topsporter mee te maken krijgt.

'Candy: A Skater's Mind', donderdag 17 november om 22.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.