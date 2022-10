Docu 'Rouw' van Marleen van der Werf op NPO 2

De korte documentaire 'Rouw' is een essayistische film over vergankelijkheid, waarin de maakster aan de hand van de natuur uiting geeft aan haar beleving van een rouwproces.

De natuurlijke omgeving die de maakster eerder zo veilig en vertrouwd was, is na het verlies een onherkenbaar schemergebied geworden, waar gemis plots kan opdoemen vanachter de horizon. Waar onbestemde gevoelens in golven aanspoelen. Waar de nacht en het duister intense herinneringen tot leven wekken, maar waar ook troost verscholen ligt.

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, Nederlands Filmfonds en NPO-fonds voor de ontwikkeling van documentairetalent. Jonge regisseurs en producenten krijgen de kans met korte documentaires ervaring op te doen.

'Rouw', dinsdag 18 oktober om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.