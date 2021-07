Dit zijn de gasten in nieuw seizoen 'VPRO Zomergasten'

Janine Abbring presenteert een nieuw seizoen van 'VPRO Zomergasten'. Voor het vijfde seizoen op rij interviewt zij gasten over hun ideale televisieavond. Het avondvullende live-programma is vanaf zondag 18 juli te zien op NPO 2. Het is het 34e jaar dat de VPRO 'Zomergasten' maakt.

Abbring over de gasten van dit seizoen: 'Het is een bont gezelschap geworden; mensen die zonder uitzondering uitblinken in hun vak en ons met de door hen gekozen fragmenten kunnen confronteren, verleiden of zelfs op het verkeerde been zetten. Of het nu gaat om de mentale gezondheid van jongeren, onze moraal, ons vermogen om ergens in te geloven of over hoe Nederland eruit moet zien over -pak ‘m beet- 30 jaar. Vanaf 28 juni maken we de gasten bekend.'

Dit zijn de gasten:

- 18 juli: Floris Alkemade

- 25 juli: Roxane van Iperen

- 1 augustus: Robert Vermeiren

- 8 augutus: Sevdaliza

- 15 augustus: Alfred Birney

- 22 augutus: Hans Klok

'VPRO Zomergasten' wordt live uitgezonden op zes zondagavonden, van 18 juli tot en met 22 augustus bij VPRO op NPO 2.

Over 'VPRO Zomergasten'

De zomerklassieker van de VPRO is gebaseerd op een even eenvoudig als vernieuwend idee dat in 1988 ontstond: als er in de zomer programma’s worden herhaald, vraag dan mensen met een verhaal om hun favoriete kijkavond samen te stellen en de fragmenten van hun keuze toe te lichten in een goed gesprek. De gesprekken, de fragmenten en de wisselwerking tussen gast en presentator leveren elk seizoen spraakmakende televisie op. 'VPRO Zomergasten' werd in 2014 bekroond met een ere Nipkowschijf.

In 2017 ontving Abbring de Sonja Barend Award voor haar gesprek in 'VPRO Zomergasten' met toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan.