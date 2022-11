Dit zie je zondag in 'De Sociëteit'

Zondag in 'De Sociëteit': de tussentijdse verkiezingen in Amerika, Rishi Sunak als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en het nieuwe album van Jeangu Macrooy

De tussentijdse verkiezingen in Amerika

Aankomende dinsdag is het zo ver; de Amerikanen gaan naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen. Dit zijn de eerste verkiezingen sinds de bestorming van het Capitool. Amerika-journalist Laila Frank legt bij ons uit waarom de verkiezingen nog nooit zo belangrijk zijn geweest. Is de Amerikaanse democratie in gevaar?

Aan tafel: Amerika-journalist Laila Frank

Rishi Sunak: de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk

Rishi Sunak is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Sunak is een multimiljonair en de eerste Engelse premier met een migratieachtergrond. Nederland heeft nog nooit een premier met een migratieachtergrond gehad. Joris Luyendijk en Ian van der Kooye schuiven bij ons aan en bespreken de vraag: kan Nederland ook een premier krijgen met een migratieachtergrond?

Aan tafel: auteur Joris Luyendijk en Ian van der Kooye initiatiefnemer Kleur de Kamer

Het nieuwe album van Jeangu Macrooy

Ruim twee jaar liet het op zich wachten, maar op 11 november komt het nieuwe album van Jeangu Macrooy uit. Het album Summer Moon is heel persoonlijk en liefde is een belangrijk thema. Jeangu Macrooy vertelt over wat liefde voor hem betekent en brengt bij ons voor het eerst de titelsong ten gehore.

Aan tafel: zanger Jeangu Macrooy

'De Sociëteit', zondag 6 november om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.