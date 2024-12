Dit zie je zaterdag in 'Oranje Van Boven - de keukens van de koning'

Hoe gaat het er achter de schermen aan toe bij ontvangsten van het Koninklijk Huis? Wie is verantwoordelijk? Wie bepaalt wat er geserveerd wordt? Als stagiaire bij het Departement Hofmaarschalk van de Dienst Koninklijk Huis krijgt Yvette antwoord op deze vragen.

Yvette leert alle tips en tricks voor de prachtigste bloemen in de paleizen. Bij de Appeltjes van Oranje zet ze haar vers opgedane kennis in de bloemendecoratie meteen in en er wacht in de keuken een verrassing op haar. Ze neemt een kijkje in de wijnkelder waar de sommelier toelicht hoe de wijn bij het menu van het staatsbanket wordt gekozen. Met de eerste kok maakt ze een gerecht van een dejeuner dat op een bijzonder moment in het leven van prinses Juliana op Paleis Noordeinde geserveerd werd.

'Oranje Van Boven - de keukens van de koning', zaterdag 7 december om 19.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.