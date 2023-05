Dit zie je zaterdag in 'Ondersteboven van de Amerika's'

Waldemar bezoekt de historische steden van de inheemse volken langs de Mississippi. Dankzij de jarenlange culturele onderdrukking en het wegstoppen in reservaten zijn deze steden en hun grootse architectuur bij ons veelal onbekend.

Ook praat hij met vertegenwoordigers van inheemse volken en ontdekt hij hoe onze beeldvorming vol zit met stereotypen. Payute kunstenaar Gregg Deal probeert deze met zijn kunst te weerleggen. Ook een jonge bokster in het Navaho gebied strijdt voor een andere toekomst. Het wordt duidelijk dat de traditionele visie van de Noord-Amerikaanse inheemse bevolking heel anders is dan the American Dream.

'Ondersteboven van de Amerika's', zaterdag 27 mei om 20.35 uur bij BNNVARA op NPO 2.