Dit zie je zaterdag in 'Gort over de Grens'

Foto: AVROTROS - © Caroline d'Hollosy 2023

Ilja Gort reist door de mooiste streken van ItaliŽ. Hij gaat op zoek naar het antwoord op zijn vragen: Hoe komen de Italianen aan hun kennis van lekker eten, van mooie wijnen, van schoonheid, en wat zegt al dat heerlijks over de Italianen zelf en over het land? Wat is het geheim van La Dolce Vita?

Ilja volgt het spoor van Franciscus van Assisi en trekt 'de gekkenmantel' aan. Hij ontmoet een 'fruitarcheoloog' die op haar boerderij uitgestorven fruitrassen weer tot leven wekt. Verder vindt hij illegale henneptelers die o.a. wiet-bier en wiet-spaghetti maken en een kluizenaar die zijn hele bezit heeft verkocht om in zijn eentje op een berg te wonen, en een dappere wijnvrouw die het familiedomein overneemt en moet zien samen te werken met haar stijfkoppige vader.

'Gort over de Grens', zaterdag 10 mei om 19.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.