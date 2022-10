Dit zie je woensdag in 'Oogappels'

Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2022

Erik lijdt zeer onder het feit dat het uit is met Hannah en maakt zich bovendien zorgen over Lodewijk, die steeds warriger en onzekerder wordt. Fabie is dolgelukkig dat Mees terug is en voelt zich meteen een stuk beter.

Jeroen vertelt aan Pip dat hij geen seks voor het huwelijk wil, vanwege zijn geloof. Johan en Ella zijn zeer ontstemd als ze horen dat Mees niet teruggaat naar school, maar bij Marcel en Carola in de strandloods gaat werken. Lieke wordt niet aangenomen op het conservatorium en tussen haar en Merel gaat het definitief mis.

'Oogappels', woensdag 12 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.