Dit zie je woensdag in 'Na Down The Road'

De deelnemers aan 'Down The Road' zijn vastberaden om zichzelf tijdens de reis aan de wereld te tonen. Iets dat eenmaal thuis bij de een wat beter lukt dan bij de ander.

Maud ontdekte op reis een nieuwe manier om zichzelf te laten zien: vloggen. Bij problemen stond Stijn tijdens de reis altijd klaar om te helpen. Dit doet hij nu ook in zijn dagelijkse leven en hij zet zich in voor het buurtwerk bij hem in het dorp.

'Na Down The Road', woensdag 14 december om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 3.