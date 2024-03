Dit zie je woensdag in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Je Zal Het Maar Hebben op tv

Vera heeft OCD en dat is, als je in een studentenhuis woont, best lastig. Emma probeert te begrijpen hoe het werkt in haar hoofd. Richard versteent langzaam. Hij probeert Emma, bij het beeldenmuseum, uit te leggen wat dat inhoudt.