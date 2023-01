Dit zie je woensdag in 'Gort over de Grens'

Gort over de grens op tv

Ilja kruist het pad van een groep oersterke vrouwen en ontmoet drie bijzondere kaas- en wijnzussen. Hoog in de bergen ontmoet hij een prehistorisch dier en maakt hij muziek op een magisch instrument.

Ilja reist per platbodem over de Loire, de ontembaarste rivier van Frankrijk. Hij bezoekt de kastelen van dode koningen en wordt op een haar na opgenomen in een geitenbejaardentehuis.