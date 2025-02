Dit zie je vrijdag in 'Blauw'

Agenten, ieder met hun eigen specialisme, laten vanaf de frontlinie zien wat dit beroep écht met hen doet. Naast de spannende en uitdagende kanten van hun werk staan de persoonlijke verhalen en emoties centraal van de agenten die elke dag opnieuw hun uniform aantrekken.

Dineke, lid van het team dat ter plaatse komt bij dodelijke of zware aanrijdingen, komt in actie wanneer een vrouw na een botsing met een vrachtwagen in levensgevaar verkeert. De gespannen studenten Gideon en Alarik gaan voor het eerst in uniform de straat op en moeten direct iemand arresteren. Denise worstelt met haar eigen geduld en vriendelijkheid naar arrestanten, wat irritatie oplevert bij haar collega’s.

'Blauw', vrijdag 14 februari om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.