Dit zie je vrijdag in 'Blauw'

Agenten, ieder met hun eigen specialisme, laten vanaf de frontlinie zien wat dit beroep écht met hen doet. Naast de spannende en uitdagende kanten van hun werk staan de persoonlijke verhalen en emoties centraal van de agenten die elke dag opnieuw hun uniform aantrekken.

Joey moet met zijn peloton ingrijpen als het na een wedstrijd tussen Utrecht en Feyenoord volledig uit de hand loopt. Tijdens haar opleiding tot crisismanager is May bij een overval betrokken. Ze probeert de situatie onder controle te krijgen. Sebas verliest zijn kalmte en controle als hij als ME-chauffeur bij het woonprotest in Rotterdam klem staat.

'Blauw', vrijdag 7 februari om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.