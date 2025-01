Dit zie je vrijdag in 'Blauw'

Agenten, ieder met hun eigen specialisme, laten vanaf de frontlinie zien wat dit beroep ťcht met hen doet. Naast de spannende en uitdagende kanten van hun werk staan de persoonlijke verhalen en emoties centraal van de agenten die elke dag opnieuw hun uniform aantrekken.

Denise vangt in het arrestantencomplex liefdevol twee minderjarige jongens op, ondanks hun daden. In Limburg maakt May met haar vrolijke karakter van elke dienst een feestje. ME’er Joey worstelt met het verplaatsen van honderden demonstranten tijdens een Extinction Rebellion demonstratie op de A12.

Blauw op tv

Joey en David krijgen heftige meldingen te verwerken. May begint aan een opleiding tot crisismanager. Walter vertelt hoe hij als agent steeds over zijn grenzen moest gaan, wat zijn tol eiste.

