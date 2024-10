Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2022

De politie deelt in 'Opsporing Verzocht' meer informatie over een uiterst gewelddadige woningoverval in Wassenaar, in de nacht van 6 op 7 juli.

De daders blijken daarbij een ouder echtpaar aan de Backershagenlaan zo’n vier uur lang te hebben bedreigd en mishandeld. Toen de man van pure angst per ongeluk de verkeerde kluiscode gaf, werd hij bijvoorbeeld direct in zijn hand gestoken. Er zijn beelden van twee overvallers en een auto die mogelijk een rol heeft gespeeld.

Actueel: brand Twello

Ook aandacht voor de brandstichting gisterochtend aan de Marktstraat in Twello. Daarbij werd een horecazaak doelwit. Een politiewoordvoerder licht de laatste stand van zaken toe. Wie heeft het op Haagse kapper gemunt?

Iemand lijkt vastbesloten een Haagse kapper te ruïneren. Er zijn sinds deze zomer al drie explosies bij zijn zaak aan de Laan van Meerdervoort geweest. De kapperszaak moest daardoor in korte tijd al twee keer gedwongen dicht. Er zijn beelden van de man die woensdag 21 augustus voor een grote ontploffing zorgt. Vrouw lokt bewoner Terneuzen in de val

Op vrijdagavond 26 juli is een inwoner van de Bellamystraat in Terneuzen slachtoffer geworden van een woningoverval. Hij werd daarbij in de val gelokt door een vrouw. In de uitzending een reconstructie van de gebeurtenissen en beelden van de verdachte vrouw en een mogelijke handlanger. De politie wil ook weten of meer mensen benaderd zijn door dit duo. Veel aanhoudingen na vorige uitzending

Verder een update rond de oproepen in de vorige uitzending. Er blijken uitzonderlijk veel herkenningen en aanhoudingen te hebben plaatsgevonden. Daarmee leveren de kijkers van Opsporing Verzocht ook na ruim 40 jaar nog steeds een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Nederland. 'Opsporing Verzocht', dinsdag 22 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.