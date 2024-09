Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

De politie heeft beelden van een man die half augustus in zowel Gorssel als Apeldoorn een kind inzette om diefstallen te plegen. Het jongetje op de bewakingsbeelden in Gorssel is hooguit 10 jaar, er zijn grote zorgen om zijn welzijn.

De man is gisteren voor het laatst in Zeeland gesignaleerd, opnieuw in gezelschap van een kind. Mocht de man nog niet gevonden zijn rond 20.25 uur, dan worden zijn beelden landelijk verspreid.

Schoonmakers bij NS in Utrecht onwel, één dodelijk slachtoffer

In 'Opsporing Verzocht' ook beelden van een man die mogelijk betrokken is bij de onwelwording van twee schoonmakers op een NS-terrein in Utrecht, op 9 juli. Een van hen overleed een dag later. De rechercheurs hebben inmiddels beelden getraceerd van een mogelijk betrokken onbekende man.

Stekende straatdealer in Amsterdam nog spoorloos

Een straatdealer heeft op 23 maart in het drukke toeristische gebied van de Wallen een toerist neergestoken. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. Ondanks snelle verspreiding van de beelden van deze dader van een poging doodslag, is de dealer nog spoorloos. Mogelijk komt hij niet uit Amsterdam.

Daarnaast onder andere ook aandacht voor een recente woningoverval in Almere, en een zinloze snelkraak in Zwolle.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 3 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.