Dit zie je maandag in 'Radar'

Als de zon echt schijnt worden zonnepanelen uitgezet om overbelasting van het net te voorkomen, en voor het terugleveren van de zonne-energie moet je een boete betalen.

Huiseigenaren zijn hard op zoek naar een alternatief om toch nog een extra voordeel uit hun zonnepanelen te halen. En zie daar de thuisbatterij, waar door verschillende partijen driftig reclame voor wordt gemaakt. Met zo’n thuisbatterij kun je je eigen opgewekte zonnestroom opslaan en gebruiken. Maar is de thuisbatterij wel zo lucratief als de reclames doen geloven?

De restitutiepolis verdwijnt. De laatste verzekeraars, Menzis, Aevitae en ASR, stoppen er mee in 2025. Volledige vergoeding van ongecontracteerde zorg is daarmee niet langer mogelijk. Met name mensen met complexe, langdurige zorg als wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg zoals cliënten met psychische aandoeningen hebben zo’n duurdere polis niet voor niets. Ze maken zich grote zorgen want de financiële gevolgen zijn groot. Gaat er nog iets voor deze mensen gebeuren?

'Radar', maandag 16 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.