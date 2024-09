Dit zie je in oktober op CANAL+, Film1 én FilmBox

Een intens Canadees misdaaddrama over de opkomst en ondergang van Roman Compte, een Cubaanse immigrant die in de jaren '70 de manager is van het beroemde Mutiny Hotel in Miami.

'Hotel Cocaine'

Het hotel fungeert als een luxueus maar berucht epicentrum van de drugshandel, waar criminelen, celebrities en politici zich mengen. Terwijl Roman zich dieper in de wereld van cocaïnesmokkel stort, wordt hij steeds verder meegesleurd in de gevaren en verleidingen van de onderwereld. Het verhaal draait om macht, hebzucht en morele conflicten, terwijl Roman probeert zijn eigen leven en geweten in balans te houden.

Stream vanaf 21 oktober

Vanaf 25 oktober wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Trilogie Creed'

Vervolgreeks op de succesvolle Rocky-films met de Oscar®-genomineerde Sylvester Stallone en Michael B. Jordan als topbokser. In 'Creed I' traint Adonis Johnson (Jordan) onder Rocky Balboa om uit de schaduw van zijn vader, Apollo Creed, te stappen. In 'Creed II' wordt Adonis geconfronteerd met zijn vaders verleden wanneer hij het opneemt tegen Viktor Drago, de zoon van de man die Apollo in de ring doodde. 'Creed III' draait om Adonis’ worsteling met zijn verleden, wanneer zijn jeugdvriend Damian Anderson vrijkomt uit de gevangenis en hem uitdaagt voor een gevecht.

Stream 'Creed III' vanaf 14 oktober

26 oktober op CANAL+ Action:

'Creed I' om 18.20 uur

'Creed II' om 20.30 uur

'Creed II' om 22.35 uur

'The Marvelous Mrs. Maisel'

Een bekroonde Franse serie die maar liefst 22 Emmy Awards won. Vier seizoenen volgen we Miriam 'Midge' Maisel, een huisvrouw in het New York van de jaren '50, die na haar plotselinge scheiding haar talent voor stand-up comedy ontdekt. Ze besluit haar comfortabele leven op te geven om haar droom na te jagen, wat haar naar de dynamische wereld van de comedyclubs in Greenwich Village leidt. Midge navigeert door de ups en downs van haar nieuwe carrière, terwijl ze haar familie en sociale verwachtingen trotseert.

Stream vanaf 28 oktober

'Happily Married'

De Franse donkere komedie-serie (originele titel 'C'est comme ça que je t'aime') speelt zich af in de jaren zeventig en volgt twee ogenschijnlijk gelukkige koppels die gevangen zitten in de sleur van het gezinsbestaan. Wanneer hun kinderen op zomerkamp zijn, raken de vier vrienden onverwacht verwikkeld in criminele activiteiten, wat hun saaie leven op zijn kop zet. Terwijl ze zich dieper in de misdaadwereld begeven, ontdekken ze nieuwe kanten van zichzelf en elkaar, wat leidt tot bizarre en komische situaties.

Stream vanaf 18 oktober

'Express'

Spaanse thrillerserie waarin psychologe Barbara, gespecialiseerd in gijzelingen, zelf het slachtoffer wordt van een gewelddadige ontvoering. Na haar traumatische ervaring sluit ze zich aan bij een politieteam dat zich richt op het redden van mensen die worden gekidnapt voor losgeld. Terwijl ze vecht tegen de groeiende golf van deze gevaarlijke misdaden, worstelt Barbara ook met haar eigen trauma en haar familieverhoudingen.

Stream vanaf 7 oktober

In de maand oktober bij Film1 Premiere

'Bones and All'

Intrigerend romantisch horror-drama gebaseerd op een gelijknamig boek met Timothée Chalamet en Taylor Russell. Nadat haar vader haar op haar 18e verjaardag in de steek heeft gelaten, gaat een jonge vrouw met een oncontroleerbare behoefte aan mensenvlees op zoek naar haar moeder en antwoorden over haar verleden. Ze reist door Amerika en ontmoet een dakloze jongen met dezelfde tegennatuurlijke hunkering, die haar liefdespartner wordt. Samen proberen ze te leren omgaan met de uitdagingen van hun donkere neigingen en een plek in de wereld te vinden.

Zaterdag 5 oktober om 20.30 uur

'De Acht Bergen'

Prachtig verhaal gebaseerd op de bestseller Le otto montagne en geregisseerd door het Vlaamse filmersechtpaar Felix van Groeningen ('De Helaasheid der Dingen') en Charlotte Vandermeersch. De stadse Pietro en Bruno, een jongen uit de bergen, hebben een bijzondere vriendschap. In hun levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over, terwijl Bruno trouw blijft aan de berg. Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar. Een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid aan een streek.

Arthouse Sunday

Zondag 13 oktober om 20.30 uur

'Coming to America II'

Meer dan dertig jaar later keren Eddie Murphy en Arsenio Hall terug als de Afrikaanse koning Akeem en zijn hulpje Semmi. Samen reizen ze opnieuw naar Queens, New York, om zijn zoon, Lavelle, te vinden en hem naar Zamunda te brengen als de rechtmatige erfgenaam. Lavelle moet zich aanpassen aan zijn nieuwe leven als prins, terwijl Akeem probeert zijn koninkrijk te moderniseren en tradities in evenwicht te brengen. Oude en nieuwe personages zorgen voor een mix van nostalgie en nieuwe avonturen.

Zaterdag 19 oktober om 20.30 uur

'Toen Ik Je Zag'

Verfilming van de bestseller die Isa Hoes schreef over het leven met haar man Antonie Kamerling, met in de hoofdrollen Noortje Herlaar en Egbert-Jan Weeber. Acteurskoppel Esther en Bastiaan leidt op het eerste oog een droomleven, maar achter de schermen worstelt Bastiaan met angsten en onzekerheid. Deze innerlijke strijd drukt zwaar op hun relatie en gezin. Esther vecht om alles bij elkaar te houden, maar de mentale ziekte van Bastiaan blijkt moeilijk te overwinnen.

Zaterdag 26 oktober om 20.30 uur

'Being the Ricardos'

Deze biografische film, die met twee Oscars is genomineerd, belicht het turbulente leven van Lucille Ball en Desi Arnaz, de sterren van de iconische sitcom I Love Lucy. Het verhaal, geregisseerd door Aaron Sorkin, speelt zich af tijdens één hectische week van de show. Nicole Kidman vertolkt Lucille Ball, terwijl Javier Bardem de rol van Desi Arnaz speelt. Het koppel krijgt te maken met persoonlijke en professionele crises die hun carrière, hun relatie en hun populaire tv-show bedreigen. Een fascinerende blik achter de schermen van de televisie-industrie in 1950.

Zaterdag 19 oktober om 20.30 uur

'Promising Young Woman'

Oscarwinnaar (beste originele scenario) en fenomenaal regiedebuut van de schrijfster van Killing Eve. In de film levert Carey Mulligan sterk acteerwerk af als jonge vrouw die op wraak uit is in nachtclubs, waar mannen misbruik van haar proberen te maken. Cassie had een veelbelovende toekomst tot een mysterieus incident haar leven omgooide. Sindsdien is niets in haar leven nog wat het lijkt en leidt ze een dubbelleven. Overdag is ze een charismatische jonge vrouw, 's nachts struint ze elke nachtclub af waar ze zich dronken voordoet om zich te laten oppikken door zogenaamd bezorgde mannen.

Maandag 7 oktober om 20.30 uur

'Polder'

Jochum ten Haaf speelt de hoofdrol in een meeslepende en psychologische thriller, waarin het contrast tussen de belangen van een varkensboer en een dierenactivist op dramatische wijze wordt verbeeldt. Varkensboer Ronald draagt de zorg voor zijn dochtertje en de boerderij na het overlijden van zijn vrouw. De steeds strengere milieueisen hangen als een molensteen om zijn nek. Als tot overmaat van ramp dierenactivist Erik, onbekend met de situatie waarin Ronald zich bevindt, een steeds stevigere haatcampagne tegen hem begint, is Ronald de wanhoop nabij.

Maandag 14 oktober om 20.30 uur

'Sundown'

Onder de regie van de Mexicaanse Michel Franco ontvouwt zich een mysterieus en choquerend drama met Tim Roth en Charlotte Gainsbourg. De vermogende Brit Neil Bennett (Roth), viert met familieleden een zorgeloze vakantie in een luxe resort in het Mexicaanse Acapulco. Een telefoontje verstoort de zonnige idylle. Er is een sterfgeval in de familie en het gezelschap moet onmiddellijk terugkeren naar Londen. Maar in plaats van zijn familie te vergezellen neemt Neil zijn intrek in een budgethotel, drinkt hij bier op het strand, ontmoet hij een plaatselijke schone en verzint hij redenen om zijn terugkeer naar huis uit te stellen.

Maandag 21 oktober om 20.30 uur

'Nostalgia'

Italiaans drama waarin een zakenman na veertig jaar terugkeert naar zijn geboorteplaats Napels. Een plek vol herinneringen die hem maar niet loslaten en waar zijn jeugdvriend is uitgegroeid tot een gevreesde maffiabaas. Hij reist terug om zijn bejaarde moeder te bezoeken en herontdekt de stad gevuld met regels en gewoontes. Zijn herinneringen achtervolgen hem nog steeds. De lokale priester drukt hem op het hart het verleden te laten rusten, maar toch zoekt hij zijn jeugdvriend Oreste op.

Maandag 28 oktober om 20.30 uur