Dit zie je in oktober bij de RTL-zenders

'Postcode Loterij Deal Or No Deal' is na twaalf jaar terug op televisie. De eerste aflevering van 'Postcode Loterij Deal Or No Deal' is een 'VIP-special' waarin BN'ers tegen elkaar strijden en zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor het goede doel.

Deze special is te zien bij RTL 4, de rest van het seizoen zie je elke werkdag bij RTL 5.

De 'Postcode Loterij Deal Or No Deal: VIP Special' is te zien op zondag 3 oktober om 20.30 uur bij RTL 4.

'Postcode Loterij Deal Or No Deal' is vanaf 4 oktober elke werkdag om 22.00 uur te zien bij RTL 5.

'Bureau Hofstad'

In 'Bureau Hofstad' trekt Ewout een aantal maanden op met politieagenten in Den Haag. Tijdens hun werkdagen volgt Ewout de agenten op de voet en leert hij hen steeds beter kennen. Zo vertellen Nathan en Sjoerd over het surfersdrama aan het Scheveningse strand vorig jaar, dat grote indruk op hen heeft gemaakt.

'Bureau Hofstad' is vanaf 12 oktober elke dinsdag te zien om 20.30 uur bij RTL 4.

'Het Perfecte Plaatje'

In 'Het Perfecte Plaatje' proberen tien bekende Nederlanders de kijker te verrassen met de meest spectaculaire foto's.​ De hobby-fotografen van dit jaar zijn: Bridget Maasland, John Heitinga, Patrick Martens, Ruth Jacott, Abbey Hoes, Frits Sissing, Juvat Westendorp, Jaap Reesema, Rapper Donnie en Georgina Verbaan. ​Deze bekende Nederlanders strijden om de winst, maken de mooiste foto’s en bouwen een sterke band op met elkaar. Onder leiding van presentator Tijl Beckand voeren de aspirant fotografen de meest uiteenlopende opdrachten uit waarbij zij de gelegenheid krijgen om zichzelf en elkaar te overtreffen met de meest prachtige foto's.

'Het Perfecte Plaatje' is vanaf 13 oktober elke woensdag te zien om 20.30 uur bij RTL 4.

'The Masked Singer'

'The Masked Singer' is terug! Vanaf oktober is het derde seizoen van de kijkcijferhit te zien bij RTL 4. In de nieuwe reeks staat opnieuw de vraag centraal: wie zitten er achter de maskers? Trouwe panelleden Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver zullen, onder leiding van presentator Ruben Nicolai, weer hun uiterste best doen om de identiteit van de karakters te achterhalen en met hun speculaties punten te verdienen.

'The Masked Singer' begint vanaf oktober en is elke vrijdag te zien om 20.00 uur bij RTL 4.

'Postcode Loterij: Eén tegen 50'

In 'Postcode Loterij Eén Tegen 50' neemt één kandidaat het op tegen 50 tegenspelers. Presentatrice Caroline Tensen stelt de moeilijkste vragen en bouwt de spanning flink op.

Bij elk goed antwoord speelt hij of zij iemand weg. Als de kandidaat alle vragen goed beantwoordt en daarmee de 50 deelnemers wegspeelt, gaat hij of zij naar huis met een flink geldbedrag.

'Postcode Loterij: Eén tegen 50' is vanaf zaterdag 23 oktober wekelijkste zien om 21.30 uur

bij RTL 4.

'Chantals Pyjama Party'

Zeg Chantal Janzen, humor, publiek en een ultieme hoofdprijs en je hebt de ingrediënten voor een gezellige, energieke, nieuwe zaterdagavondshow. In deze show is het publiek de ster van de avond en kunnen aanwezigen geselecteerd worden voor de meest uiteenlopende spellen, van hilarisch tot zenuwslopend. Het doel is het behalen van de finale, want daarin spelen de winnaars voor een fantastische reis. Maar hoelang die vakantie duurt en wat de bestemming is? Dat hangt helemaal af van hoe het finalespel gespeeld gaat worden. De winnaars gaan in ieder geval linea recta in pyjama op vakantie…

'Chantals Pyjama Party' is vanaf 30 oktober elke zaterdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Ewout:'

In 'Ewout:' duikt Ewout Genemans in diverse sociale arena’s en loopt mee met betrokkenen. Van zware Caribische criminelen in de gevangenis op Bonaire tot mensen die cosmetisch aan zich laten sleutelen in Turkije. Ook ontdekt Ewout de schaduwzijde van het paradijselijke eiland Curaçao als hij een week meeloopt met de politie daar en gaat hij intern bij een jeugdgevangenis in Nederland. Ewout ontdekt de schaduwzijde van het paradijselijke eiland Curaçao als hij een week meeloopt met de politie daar. En gaat hij intern bij een jeugdgevangenis in Nederland waar hij ziet hoe jong crimineel Nederland

'Ewout:' begint vanaf 11 oktober en is elke maandag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt'

Een danseres uit de stal van Joop van den Ende die haar hele vermogen verliest aan een jeugdvriend, een kwetsbare jongen uit Den Haag die slachtoffer wordt van sextortion: dit is een greep uit de onderwerpen in de nieuwe, spannende reeks 'Oplichters Aangepakt'. Kees van der Spek gaat met hulp van de laatste technische snufjes op onderzoek en pakt weer regelmatig het vliegtuig naar de verste uithoeken van de wereld om de daders te vinden en te confronteren. Een enkele keer leidt het spoor naar een stad in Nederland, en uitgerekend dan krijgt Kees voor het eerst rake klappen.

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt' start op 12 oktober en is elke dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Ranking The Stars'

'Ranking The Stars' is terug en met een nieuwe presentator: Eddy Zoey. Elke aflevering krijgen tien BN'ers vragen die eerder zijn gesteld aan een panel. De deelnemers moeten raden op welke plek ze door het panel op een lijst van 1 tot 10 zijn geplaatst. Bereid je voor op wederom een flinke dosis hilariteit, lol en verrassingen.

'Ranking The Stars' begint op 27 oktober en is elke woensdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'E.O.D.: Explosieven Opruimingsdienst'

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukt zo’n 2500 keer per jaar uit om levensbedreigende explosieven onschadelijk te maken. We staan er niet bij stil, maar op het land en in het water liggen nog duizenden onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. In 'E.O.D.: Explosieven Opruimingsdienst' volgen we de professionals tijdens hun bijzondere werk.

'E.O.D.: Explosieven Opruimingsdienst' is vanaf 28 oktober elke donderdag te zien om 20.30 uur bij RTL 5.

'De Knallers van RTL 7'

In oktober kan de tv weer op 7 voor een flinke dosis actieknallers. De maand start met de tv-première van de James Bond film Spectre. Daarnaast zie je de premières van 'Angel Has Fallen' en 'Hunter Killer' met Gerard Butler. Verder in oktober onder meer Jason Statham als 'The Mechanic' en 'The Transporter' en Denzel Washingtonin 'The Equalizer 2' en 'The Siege'.

Als klap op de vuurpijlis het griezelen geblazenmetde remake van de horrorfilm 'Child's Play' uit 2019.

'De Knallers van RTL7'

Werkdagen | 20.30 en 22.30 uur

Weekend | 20.00 en 22.00 uur

'UEFA Champions League'

Op 19 en 20 oktober breekt de derde speelronde in de groepsfase van het miljoenenbal aan. Welke teams pakken door en welke verzaken halverwege de groepsfase? Elke foutje wordt keihard afgestraft in een poging om te overwinteren in het meeste prestigieuze voetbaltoernooi ter wereld. Bij RTL 7 uiteraard volop aandacht voor alle bekende Nederlandse toppers. De presentatie ligt in handen van Humberto Tan en hij wordt bijgestaan door het vaste team van analisten bestaande uit Wesley Sneijder, Jan Boskamp, Dirk Kuijt en Ron Vlaar.

'UEFA Champions League' is op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober te zien om 20.00 uur bij RTL 7.

'RTL 7: Darts'

In oktober begint de spanning onder de darters op te lopen. De start van het WK komt steeds dichterbij en het prijzengeld neemt toe naarmate de toernooien belangrijker worden. Maar liefst drie toernooien staan er op de kalender te beginnen met de World Grand Prix, gevolgd door het Europees Kampioenschap en tot slot de World Series Finals in Amsterdam. De vraag is: wie weet het hoofd koel te houden en gaat met de prijzen naar huis?

'RTL 7: Darts' is vanaf 3 oktober te zien bij RTL 7, de dagen en tijden wisselen.