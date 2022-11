Dit zie je in november op de Disney Channels

In een fantasiewereld waarin pratende voertuigen leven, werken en spelen met de mensen die hun besturen, volgt 'Vuur vriendjes' een jongen met zijn pratende brandweerauto.

Samen met hun vrienden gaan ze als eerste-hulpverleners anderen in hun buurt helpen met allerlei problemen, groot of klein. Of ze nu een jonge auto redden die vastzit in een boom, een verdwenen puppy opsporen of helpen bij een grote stroomstoring door noodvoedsel te bezorgen aan buren. De Vuur vriendjes werken altijd samen en staan op elk moment paraat.

Vanaf 5 november, elke zaterdag en zondag om 8.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE GEWELDIGE YETI S2

De twaalfjarige surfer Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Omso en zijn dappere nicht Rita sluiten een onverwachte vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas blijkt te zijn. Samen helpen ze Gustav te verbergen voor Osmo’s monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren thuisland te bieden heeft.

Vanaf 7 november, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

GHOSTFORCE

Vul je weekenden met extra veel nieuwe afleveringen van je favoriete team van spookjagers.

Vanaf 12 november, elke zaterdag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

POKEMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Ahs komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Vanaf 7 november, elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

POKEMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Tijdens hun reis in de Unova Regio, moet hij het opnemen tegen Alder, de Kampioen Meester uit Unova! Ook zijn vrienden hebben hun eigen hindernissen te overwinnen. De één vecht voor haar recht om haar reis voort te mogen zetten en de ander wordt geconfronteerd met een terugkerende uitdaging uit zijn verleden. Samen bundelen ze hun krachten om een eiland te redden van de drie machtige en mysterieuze Legendarische Pokémon!

Vanaf 11 november, elke maandag t/m vrijdag om 7.00 uur op Disney XD.

MARATHON

VIKING SCHOOL

'Viking School' leidt de besten van de besten op tot toekomstige leiders. De tieners Ylva, Erik en Arni zijn drie vrienden die samenkomen op de Viking Skool, maar ze zijn kansloos om Vikings te worden. Verbonden door hun status als buitenbeentjes, zal hun vriendschap alleen maar groeien als ze de uitdagingen aangaan die hen te wachten staan. Onze drie helden zullen laten zien hoe het hart en de ziel van een echte Viking eruitzien. Ze laten zien dat moedig zijn niet gemakkelijk is, maar wel noodzakelijk. Dat loyaliteit belangrijk is, maar eerlijkheid nog belangrijker, en dat vriendschap uiteindelijk de rode draad van het leven is.

Vanaf 5 november, elke zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur op Disney XD.

BLOK

WAKKER WORDEN!

Tijdens dit ochtendblok kun je wakker worden met series zoals 'Droners', 'Pokèmon', 'Star vs het Kwaad', 'Het Huis van de Uil' en 'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas'.

Vanaf 5 november, elke dag vanaf 6.00 uur op Disney XD.

BLOK

HELDHAFTIGE MIDDAG

Tijdens dit middagblok kijk je naar je favoriete helden met series zoals 'Star Wars: Het Verzet', 'Star Wars Rebels' en 'Marvel's Spider-Man'.

Vanaf 8 november, elke zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur op Disney XD.