Dit zie je in mei op Disney Channel en Disney Jr.

Volg de avonturen van Kiff, een energieke eekhoorn, en haar konijnenvriend Barry. Samen beleven ze hilarische en chaotische momenten in hun levendige stad, waar hun vriendschap en nieuwsgierigheid hen steeds in nieuwe, gekke situaties brengt.

Vanaf 5 mei, elke maandag t/m vrijdag om 16.10 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse Funhouse volgt Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy en Pluto terwijl ze samen met Funny, een magisch en pratend speelhuis, op spannende avonturen gaan naar fantasierijke werelden vol plezier, vriendschap en ontdekkingen.

Vanaf maandag 12 mei t/m vrijdag 16 mei om 6.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MIRACULOUS: VERHALEN VAN LADYBUG EN CAT NOIR

Twee middelbare scholieren worden gekozen om de beschermers van Parijs te worden: Ladybug en Cat Noir. Met behulp van hun magische juwelen, de Miraculouses, krijgen ze bijzondere krachten. Terwijl ze het opnemen tegen steeds gevaarlijkere superschurken, moeten ze ook hun dubbele leven als tieners in evenwicht houden en hun ware identiteit voor elkaar verborgen houden.

Zondag 31 mei om 11.30 uur op Disney Channel.

The Walt Disney Company Benelux brengt Disney Jr. naar Nederland! Vanaf 1 mei krijgt Disney Jr. een eigen tv-kanaal voor onze jongste fans.

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' volgt Peter Parker (Spidey), Miles Morales (Spin) en Gwen Stacy (Ghost-Spider) terwijl ze samen de stad beschermen tegen beruchte schurken. Met teamwork, superkrachten en veel plezier laten ze zien dat helden zijn draait om samenwerken en anderen helpen.

Vanaf maandag 19 mei t/m vrijdag 23 mei om 9.30 uur op Disney Jr.

VUURVRIENDJES

'Vuurvriendjes' speelt zich af in een fantasiewereld vol pratende voertuigen die samenleven met mensen. De serie volgt een jongen en zijn trouwe, pratende brandweerauto terwijl ze samen met hun vrienden anderen helpen als eerstehulpverlening, geen klus is te groot of te klein. Teamwork, vriendschap en het helpen van hun buurt staan altijd voorop.

Zaterdag 31 mei vanaf 16.10 uur een marathon op Disney Jr.