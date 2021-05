Dit zie je in juni op Boomerang

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de gloednieuwe serie 'Looney Tunes Cartoons'.

Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie.

LOONEY TUNES CARTOONS

VANAF 7 JUNI

Elke dag om 13.00 uur

Vriend of vijand, de ondeugende Looney Tunes bezorgen je veel kijkplezier met hun bekende humor en charme!

De Looney Tunes weten jong en oud te vermaken, dus kijk met de hele familie naar de nieuwe afleveringen van 'Looney Tunes Cartoons'! Vanaf 7 juni elke dag om 13.00 uur bij Boomerang.

KINGDOM FORCE

VANAF 14 JUNI

Elke dag om 18.00 uur

Maak kennis met de 'Kingdom Force'! Een groep van vijf heldhaftige dieren die tot het uiterste gaan om hun domeinen en hun soort te redden. Zo worden zij keer op keer de helden van de dag! Gewapend met hypermoderne voertuigen die samen een supercoole robot kunnen vormen, voorkomt de Kingdom Force milieurampen en beschermen zij hun wereld. Kom alles te weten over hun geweldige leider, Luka de wolf, of over de schattige en snelle cheetawelp Jabari – en alle andere leden van de 'Kingdom Force' – alleen op Boomerang!

De gloednieuwe afleveringen van 'Kingdom Force' bekijk je vanaf 14 juni elke dag om 18.00 uur bij Boomerang.

DE WERELD ROND MET SCOOBY-DOO!

VANAF 28 JUNI

Elke dag om 9.00 uur

Kijk tijdens deze zomer naar de speciale 'Scooby-Doo en Raad de Clou' programmering in 'De Wereld Rond met Scooby-Doo'! Geniet van dubbele afleveringen, met daarnaast een selectie van de leukste Scooby-Doo films.

In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' komen gloednieuwe, spannende mysteries langs die moeten worden opgelost. Verschillende bekendheden maken hun opwachting, zoals Sia, Sherlock Holmes, Batman en Wonder Woman! Stap samen met deze beroemdheden aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur.

Ga mee op avontuur tijdens 'De Wereld Rond met Scooby-Doo!', anaf 28 juni elke dag om 9.00 uur, alleen bij Boomerang.