Dit zie je in januari op STAR Channel

'The Walking Dead: Origins' is een docuserie van de immens populaire horrorserie 'The Walking Dead'. In deze 4-delige documentaire serie duiken we dieper in het verhaal van een aantal belangrijke personages.

De acteurs vertellen zelf meer over de gebeurtenissen die een grote impact hadden in 'The Walking Dead'. Elke aflevering belicht een rol van een acteur, met afleveringen gewijd aan Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie Rhee (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) en Carol (Melissa McBride).

THE WALKING DEAD: ORIGINS

Vanaf 22 januari, elke maandag om 22.00 uur op STAR Channel.

RESIDENT ALIEN

'Resident Alien' volgt een neergestort buitenaards wezen dat de identiteit moet aannemen van een dokter in een klein stadje in het Amerikaanse Colorado. De alien moet een manier zien te vinden om zich aan te passen aan de plaatselijke menselijke bevolking, maar heeft als missie om de mensheid te vernietigen.

Vanaf 12 januari, elke vrijdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

TOTO KNVB BEKER

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 januari wordt de achtste finale van de TOTO KNVB Beker gespeeld. Ook dit jaar zenden we de wedstrijden weer live uit in samenwerking met ESPN. De starttijden van de wedstrijden worden t.z.t. bekend gemaakt.

Kijk de TOTO KNVB wedstrijd op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 januari op STAR Channel.

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

'Daryl Dixon' is een spin-off van de immens populaire horrorserie 'The Walking Dead'. In deze eerste spin-off die op STAR Channel te zien zal zijn spoelt Daryl aan in Frankrijk, ten tijde van de oorsprong van het zombievirus. Hij probeert erachter te komen hoe hij daar terecht is gekomen en waarom. De serie volgt zijn reis door een gebroken maar veerkrachtig Frankrijk, terwijl hij hoopt een weg terug naar huis te vinden. Tijdens zijn reis

maakt hij nieuwe vrienden en vijanden, die zijn ultieme plan compliceren.

Elke maandag om 22.00 uur op STAR Channel.

DIGGSTOWN S3

'Diggstown' vertelt het verhaal van Marcie Diggs, die haar baan als bedrijfsadvocaat opzegt wanneer haar tante zelfmoord pleegt. Ze realiseert zich dat ze deel uitmaakt van een corrupt en onverschillig systeem en sluit zich aan bij een rechtsbijstandkliniek in Dartmouth, Nova Scotia, die wordt gerund door gelijkgestemde juridische kruisvaarders. Samen proberen ze de achtergestelden te beschermen, de slachtoffers van de onverschillige maatschappij.

Elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

ROBYN HOOD

We volgen Robyn Loxley en de anti-autoritaire gemaskerde hiphopband The Hood, terwijl ze onrecht aan de kaak stellen en vechten voor vrijheid en gelijkheid in de stad New Nottingham. Om haar familie en gemeenschap te beschermen, steelt Robyn en ‘The Hood’ van de rijken om te verdelen onder de armen.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.