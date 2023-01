Dit zie je in januari op 24Kitchen

Als straks in januari de feestdagen achter de rug zijn, wil je 2023 natuurlijk met een frisse start ingaan. Veel mensen nemen zich voor in het nieuwe jaar gezonder en gevarieerder te koken en dit jaar maakt 24Kitchen chef Miljuschka Witzenhauen je het een stuk makkelijker dit vol te houden.

Gezond en lekker eten hoeft namelijk niet moeilijk of saai te zijn. Eet die kliekjes na de feestdagen maar snel op, want vanaf 9 januari krijg je samen met Miljuschka weer structuur, ritme en plezier in het koken!

SNEL MET MILJUSCHKA: FRISSE START S1

Vanaf 9 januari, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

EVELINE'S ASIAN FAVOURITES

In het nieuwe 24Kitchen programma 'Eveline's Asian Favourites', deelt chef Eveline haar favoriete gerechten uit Azië. Van Mapo Tofu uit China tot de allerlekkerste krokante Karaage uit Japan, maar ook Cantonese Cakejes en Indische maiskoekjes passeren de revu. Uiteraard wel op Eveline’s manier: recepten die toegankelijk zijn voor iedereen.

Net als in haar vorige programma 'Eveline's Asian Street Food' ontvangt ze iedere week weer een bekende gast die met haar meekookt. Dit keer verwelkomt ze presentatrice Merel Westrik & zanger Guus Meeuwis, maar ook cabaretier Steven Brunswijk en foodie Nina Warink.

Vanaf 30 januari, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI S2

Dit seizoen verrast Sandra je weer met heerlijke en gezonde gerechten. Sandra deelt in 'Open Keuken met Sandra Bekkari' haar gezonde levensstijl en makkelijke gerechten. In haar 'Open Keuken' zal ze gerechten bereiden die niet veel tijd kosten, makkelijk te bereiden zijn en vooral lekker en gezond zijn.

Vanaf 9 januari, elke werkdag om 16.30 uur op 24Kitchen.

NIEUW

MICHEL ROUX FRENCH COUNTRY COOKING S1

In deze visueel verbluffende serie reist de Michelin-sterrenchef Michel Roux naar zijn spirituele thuis in Zuid-Frankrijk om een heerlijk stukje van zijn leven met ons te delen. Hij bereidt verrukkelijke recepten en bezoekt regionale voedselproducenten voor de beste ingrediënten om de smaak van Frankrijk naar onze keuken te brengen. Deze prachtige culinaire reis door de landschappen van Zuid-Frankrijk is een zoektocht naar de essentie van het eten waar Michel het meest van houdt.

Vanaf 6 januari, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

DONAL'S IRISH ADVENTURE S1

In deze spannende nieuwe serie gaan de Ierse Donal en zijn trouwe hond Max op ontdekkingsreis door de vele pittoreske steden en dorpen in Ierland om weer in contact te komen met zijn roots. Hij ontmoet mensen die Ierland hun thuis noemen. Donal's passie voor eten zorgt ervoor dat hij in elke aflevering minstens één gerecht kookt dat geïnspireerd is op zijn reis.

Bij Donal draait alles om het vastleggen van de hoogte- en dieptepunten van een culinaire roadtrip. Zoals het moment dat je op de top van de hoogste bergen staat, de opwinding van het proeven van de meest verse oesters uit Carlingford Lough of een klifwandeling maakt door het dramatische landschap van Noord-Ierland.

Vanaf 30 januari, elke maandag om 22.00 uur op 24Kitchen.