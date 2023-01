Dit zie je in februari op 24Kitchen

'The F Word's' gedurfde en speelse kijk op de wereld van eten combineert eettrends, interviews met beroemdheden, stunts en recept uitdagingen om de show zijn onderscheidende energie, tempo een boost te geven.

De actie vindt plaats in de keuken van een restaurant waar Gordon en zijn amateur keukenbrigade werken. In de loop van de show bereiden Gordon en zijn brigade een driegangenmenu voor 50 gasten - elk recept is iets dat de kijkers thuis kunnen bereiden. Als de gasten hun eten niet lekker vinden, hoeven ze er niet voor te betalen, dus de brigade moet bewijzen dat ze de vaardigheden en het sterke karakter hebben om te presteren onder de kritiek en de druk van hun gasten.

Vanaf 1 februari, elke woensdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

GREAT BRITISH MENU S16

'Great British Menu' keert terug voor zijn 16e seizoen, gepresenteerd door Andi Oliver. Met een mix van spannend nieuw talent en een populaire chef die terugkeert voor een nieuwe kans, strijden professionele chefs deze keer om een plaats op een banket ter ere van Britse uitvindingen en innovaties.

Vanaf 14 februari, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.