Dit zie je in augustus op Cartoon Network

'Monster Beach' volgt de ijzingwekkend grappige avonturen van de surfende zus en broer Jan en Dean, die bij hun relaxte oom en een stel ondeugende, op sensatiebeluste monsters een gruwelijk leuke tijd doorbrengen tijdens een eindeloze vakantie op het Iki-Iki eiland.

Samen met hun nieuwe vrienden crossen ze rond in coole karren, ontrafelen ze een mysterie over een lokale surflegende en zorgen ze dat de slechteriken hun pret niet kunnen bederven.

'Monster Beach' is veel leuker dan een gewoon tropisch vakantieoord, want met onaangepaste monsters als vrienden wordt het leven een groot avontuur.

ZOMER KAMP EILAND

Beste vrienden Oscar en Hedgehog moeten al hun moed bij elkaar toveren om door de mysteriën en wonderen van een magisch zomerkamp heen te komen. Zomer Kamp Eiland is het ultieme zomerverblijf voor kinderen! Met alle leuke kampactiviteiten die je maar kunt bedenken, zoals grotzwemmen en honkbalspelen. Met eenhoornstallen en pratende pyjama's, dit kamp heeft het allemaal! Ver weg van hun ouders bestaat de kampleiding uit heksen, worden paarden eenhoorns en wonen monsters onder je bed. Niet alle kampen bieden je de mogelijkheid om te zwemmen met een pratende haai, onder je bed naar een andere dimensie te kruipen of vrienden te maken met de maan, maar op Zomer Kamp Eiland kan van alles gebeuren.

ZOMERPRET MET GUMBALL

De familie Watterson is een doodgewone familie. Pap is een alledaags, roze konijn die zijn dagen thuis op de bank doorbrengt, terwijl Mam in een regenboogfabriek werkt. Hun kinderen zijn ook vrij gewoon – zo heb je Gumball, een blauwe kat met een gigantisch hoofd; Anais, een 4-jaar oud geniaal konijntje; en tot slot goudvis Darwin, het huisdier dat deel van de familie werd nadat er benen uit zijn lichaam groeiden.

Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt met de proeven en beproevingen van iedere 12-jarige jongen – zoals achterna gezeten worden door een dolle T-Rex, onder de blote hemel moeten slapen nadat een robot zijn identiteit heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader en de split doen om indruk te maken op het meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse dingen die we allemaal al eens hebben meegemaakt.

