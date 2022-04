Dit zie je in april op hayu

Bereid je voor op een aantal van de meest hilarische en gekste afleveringen ooit! Deze serie keert terug met een tweede seizoen met een frisse, hilarisch en eerlijke kijk op de moderne dating scene van de social media behendige, rechts-swipende generatie.

In elke levendige aflevering, volgen drie komieken in duo’s echte singles op de meest bizarre, intieme en verrassende eerste dates en geven zij commentaar. Tijdens de blind dates geven de komieken hun openhartige en ongefilterde mening over elk liefdesverhaal en de 'OMG-nee!' tenenkrommende momenten die zich voor de ogen van de kijker afspelen. Verwacht dit seizoen de meest bijzondere dates, zoals een schoonheidsbehandeling voor de kont tot een circus koorddansles!

DATING NO FILTER UK

ZATERDAG 16 APRIL

BELOW DECK DOWN UNDER

ELKE VRIJDAG NIEUWE AFLEVERINGEN



'Below Deck Down Under' geefteen kijkje in de wereld van het werken op een superjacht, en speelt zich voor het eerst af in Australië. De lange dagen en de stress om bovendeks in de behoeften en wensen van hun welgestelde gasten te voorzien en tegelijkertijd benedendeks om te gaan met de spanning en politiek, maken allemaal deel uit van het werk.

Deze serie vormt een unieke extra uitdaging voor de crew aan boord, aangezien de belangrijkste attracties van deze regio niet alleen op het water zijn, maar ook onder water. Met duiken en onderwateravonturen op de mooiste locaties ter wereld, is het bieden van de gebruikelijke vijfsterrenservice door deze avontuurlijke crew nog moeilijker, met toegang tot een glamoureuze levensstijl en exotische privileges die maar weinigen ooit zullen ervaren.

REAL HOUSEWIVES OF POTOMAC: KAREN'S GRAND DAME REUNION

SEIZOEN 1

Karen Huger staat bekend als de Grande Dame van Potomac, maar ze is ook de kersverse ambassadeur van Surry County, VA, en afkomstig van de Wooden familie. De Woodens hebben een rijke geschiedenis in Surry County die teruggaat naar de jaren 1800. Karens voorouders, die ooit tot slaaf gemaakt waren, deden veel moeite om de landbouwgrond te kopen die zij nu bezitten. In die tijd werkten veel Afro-Amerikanen aan de wederopbouw van hun leven na de burgeroorlog.

De Woodens zijn een prominente familie in Surry County. Karen is van plan hun rijke geschiedenis te vieren door hun eerste familie reünie te plannen met de hulp van Rayvin. Maar terwijl Karen druk bezig is met het voorbereiden van haar terugkeer, benaderen haar neven Megan en David haar met een andere dringende zaak: de overname van de familieboerderij. Karen's tante Val is hoofd van het 82 hectare tellende landgoed, en Karen's neven geven haar de taak om met Val te praten over hun land. Met de Grande Dame van Potomac en Val - De Grande Dame van Surry debatteren ze over de toekomst van het land met als belangrijkste prioriteit: de familie. Van de eerste familie reünie tot grote escapades buitenshuis en het ontdekken van de geschiedenis van haar familie: Karen navigeert door de gecompliceerde familiedynamiek om uit te zoeken waar de toekomst van het land van haar familie ligt.

TRUE CRIME

FINAL MOMENTS

MAANDAG 4 APRIL



'Final Moments' duikt in hartverscheurende misdaden en onthult de emotionele waarheid van de slachtoffers in de aanloop naar hun dood. Elke aflevering volgt een nieuw onderzoek en bevat echte beelden, foto's en social media posts die licht werpen op het leven van het slachtoffer en de misdaad. Wat waren ze aan het doen? Wat zouden ze hebben gedacht en gevoeld? Wat was hun laatste moment?