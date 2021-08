Dit zie je donderdag in 'Een Huis Vol'

Een huis vol op tv

Het is een spannende dag voor Meike Adema. Zij vertrekt vandaag met Alex naar Amsterdam voor een musicalauditie. Het is ook de eerste Vaderdag van Miguel Buddenbruck.

Het is Vaderdag in huize Buddenbruck, een uitgelezen moment om vader Rob eens even flink in het zonnetje te zetten. In Bathmen wordt er geklust op de kamer van de vierling.