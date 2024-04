Dit zie je donderdag in 'De Bauers - 20 jaar later'

Twintig jaar geleden volgde heel Nederland Frans Bauer, zijn Maris, hun twee jonge zoons en zijn prille carrière. Hoe gaat het er nu, 20 jaar later, aan toe?

Nu de vier jongens inmiddels jong-volwassen zijn en Frans als zanger alles heeft bereikt waar hij van droomde?

Frans heeft al lange tijd een grote wens: het volgen van een EHBO-cursus. Met name over reanimatie en het gebruik van de AED wil hij wat leren. Hij sleept het hele gezin mee naar een cursus. Voor oudste zoon Christiaan is dit nog wel een dingetje. Hij is al snel vies van iets en het idee van mond-op-mondbeademing oefenen op een pop vindt hij helemaal niks. Bij de cursus wordt duidelijk dat een hartmassage of een Heimlich-greep toepassen een stuk lastiger is op een persoon met overgewicht. Voor Frans nog een stok achter de deur om zijn strijd tegen de kilo’s serieus aan te gaan. Vol goede moed maakt hij meteen een afspraak bij de diëtist.

'De Bauers - 20 jaar later', donderdag 24 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.