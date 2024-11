Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Een 50-jarige moeder van een gezin uit Nieuwkuijk die werkt als zorgmanager moet haar onderbeen missen, en raakt mogelijk ook nog haar andere onderbeen kwijt, na een ontploffing bij de voordeur van de woning van haar gezin.

In de nacht van 15 op 16 november stak een nog altijd onbekende man een explosief bij hun voordeur aan de Onsenoortsestraat af. Haar echtgenoot vertelt vanavond voor het eerst hun verhaal.

'Ik denk dat ze echt de pech heeft gehad dat ze op de verkeerde plek stond om de hond te redden. De hele deur is geëxplodeerd, haar richting op, door haar benen heen. Ze was in een zeer ernstige kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dus je hebt ook geen idee. Zie ik ‘r ooit nog?'

Dinsdag in de uitzending een nieuwe oproep rondom de onbekende fietser die bij hun huis is gefilmd. Er zijn inmiddels betere beelden van de man gevonden als hij bij de fietstunnel bij het Jeroen Bosch-ziekenhuis fietst. Het gezin heeft geen idee waarom ze slachtoffer zijn geworden, ook de politie houdt rekening met een vergissing.

Reconstructie vermissing Maarten Dickhoff (44)

Tegelzetter Maarten Dickhoff uit Alphen aan den Rijn is al sinds 24 januari vermist. Dickhoff verliet die avond het casino in het Belgische Oostende, waar hij een nacht zou verblijven, en reed toen richting de Nederlandse grens. Gedurende de nacht ging zijn telefoon uit, Maarten lijkt nooit in Nederland te zijn teruggekomen. Zijn Volkswagen Transporter werd na een maand teruggevonden, maar van Maarten ontbreekt sinds die nacht ieder spoor. In de uitzending een reconstructie van zijn laatst bekende levenstekenen.

Fataal ongeluk motorrijder: onbekende automobilist rijdt door

Op zondag 15 september verongelukte de 71-jarige Hans-Gerd Kallen in zijn zijspan op de A2 bij Vianen. Uit gesprekken met getuigen blijkt dat een kleine, lichtkleurige Volkswagen bij zijn dood betrokken lijkt, doordat deze Kallen raakte bij het wisselen van rijbaan. De automobilist en getuigen van het ongeval worden dringend gezocht.

Verder onder andere aandacht voor een gewapende woningoverval in Almere, winkeldieven die in minimaal 4 provincies al ettelijke keren hebben toegeslagen, een update van de ongeregeldheden op donderdag 7 november in Amsterdam en de zoektocht naar Sami Bekal Bounouare, die vorige week op de EU Most Wanted-lijst werd geplaatst.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 26 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.