Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' dinsdag een reconstructie van een verkeersruzie op zondag 11 augustus die uitliep op een poging tot doodslag.

Een 26-jarige man uit Venray is die dag aangereden op de A2, na een verkeersruzie met de inzittenden van een zwarte Seat. De man was uitgestapt nadat de Seat op zijn achterbumper was gebotst en wilde net de politie gaan bellen, toen de bestuurder gas gaf en de Venraynaar schepte. Hij klapt tientallen meters verderop op het wegdek. De politie deelt beeldmateriaal van de auto en de bestuurder.

Babyshower in Antwerpen loopt uit op drama: blijvend hersenletsel aanstaande vader

Drie Nederlandstalige mannen zijn betrokken bij een ruzie met een groep Nederlandse

vrienden in Antwerpen, waarbij een aanstaande vader zwaar mishandeld is. Hij is onder

andere tegen zijn hoofd geschopt. Direct erna leek het letsel mee te vallen, maar een aantal

weken later bleek bij een hersenscan dat het destijds 32-jarige slachtoffer blijvend

hersenletsel had opgelopen. De man is inmiddels volkomen afgekeurd en kan niet voor zijn

babyzoon zorgen.

De Belgische politie roept de hulp van Nederlandse kijkers in, om de verdachten hopelijk alsnog aan te kunnen houden.

Actueel: 92-jarige inwoonster Heusden overvallen door meerdere mannen

In de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag is een 92-jarige vrouw hard aangepakt bij een

woningoverval aan de Demer in Heusden. In 'Opsporing Verzocht' vanavond de eerste

aanknopingspunten naar de daders.

Explosie bij Turks eetcafé Venlo-Blerick: verdachte mogelijk zelf gewond

Op bewakingsbeelden uit het Venlose stadsdeel Blerick is te zien dat de verdachte die daar

14 juni een grote explosie veroorzaakte bij een Turks eetcafé, mogelijk zelf gewond is

geraakt. In de uitzending meer details over onder andere een mogelijke vluchtauto.

Verder onder andere nog beelden rond een brandstichting in Hilversum, een oplichter die

geld afhandig maakt met nepgoud in Utrecht en een woningoverval bij een mevrouw van 80

in Zaandijk.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 1 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.