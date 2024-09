Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Afgelopen zondagochtend werd aan de Burgemeester Jamessingel in Gouda een overleden vrouw gevonden. De politie kan momenteel nog hulp van het publiek gebruiken en geeft een laatste stand van zaken in de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vanavond, onder voorbehoud van last-minute ontwikkelingen.

Coldcase Rotterdam: vrouw aangerand en verkracht door groep jonge mannen

In januari 2004 werd een toen 30-jarige vrouw meerdere keren aangerand en verkracht door een groep nog altijd gezochte mannen. In de uitzending een reconstructie van dit ernstige zedendelict. Een woordvoerder van de politie Rotterdam vertelt meer over dit coldcase-onderzoek en de aanknopingspunten naar de daders.

Nederlandse getuigen gezocht in Belgisch moord-onderzoek

Op 28 augustus 2018 werd de 61-jarige Gerty Vanhoef zwaargewond door haar echtgenoot uit hun brandende boerderij gesleept. Ze overleed niet lang daarna. Mevrouw Vanhoef werd echter geen slachtoffer van een noodlottig ongeval, zoals werd aangenomen. Later werd vastgesteld dat ze voor haar dood meerdere keren was gestoken en dat er brand was gesticht.

De drie kinderen van Gerty deden onlangs in het Belgische opsporingsprogramma 'Faroek' een emotioneel beroep op getuigen. Inmiddels is ook duidelijk dat Nederlanders mogelijk cruciale informatie hebben in het moord-onderzoek.

Snel succes uitzending 3 september leidt tot nieuwe vragen

Vorige dinsdagavond werden beelden getoond van een volwassen man die twee jonge kinderen had ingezet bij het plegen van winkeldiefstallen. Dankzij een gouden tip van een kijker werd de man een paar uur later aangehouden in Hoek. Er blijken meer mannen deel uit te maken van zijn Iers/Engelse groep dieven. Hun beelden worden straks ook getoond.

Verder aandacht voor een reeks explosies in IJsselstein en Nieuwegein die mogelijk verband met elkaar houden en beelden van de verdachte van een steekincident in Rotterdam.