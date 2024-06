Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag in 'Opsporing Verzocht' de zoektocht naar een wat oudere mank lopende man die betrokken is geweest bij een uiterst ernstige mishandeling in Eindhoven.

De man en twee handlangers zijn 30 april gefilmd in een flat aan de Lichtstraat. Even later is er bij het appartement van een stel aangeklopt en werden deze beide mannen na het opendoen zwaar toegetakeld.

Nep-agent steelt as overleden man

Er zijn momenteel opvallend veel bendes actief waarbij oplichters zich voordoen als nep-agent. Slachtoffers worden bang gemaakt dat er in hun wijk veel inbraken worden gepleegd en een ‘agent’ zal dan even langskomen om sieraden te scannen en mee te nemen voor taxatie of om veilig op te bergen. Meerdere ouderen zijn al op een gruwelijke manier bestolen. Vanavond in de uitzending uitleg over hoe je een nep-agent kunt ontmaskeren, en een reconstructie van de werkwijze van zo’n diefstal in Franeker bij een mevrouw van 85. Een nep-agent ging daar onlangs niet alleen de deur uit met dierbare sieraden, maar ook met de as van haar overleden man.

Duidelijke beelden voetbalrelschopper AZ - Legia Warschau

Op 5 oktober waren er ernstige ongeregeldheden bij het AFAS-stadion in Alkmaar tijdens de wedstrijd AZ- Legia Warschau. Daarbij raakte één ME bewusteloos en twee anderen gewond. De politie deelt vanavond beelden van een vermoedelijk Poolse verdachte die in Nederland zou verblijven.

Tussenstand zoektocht relschoppers Utrecht

Daarnaast onder andere aandacht voor de zoektocht naar de verdachten van de voetbalrellen 26 mei bij FC Utrecht. Die verloopt buitengewoon succesvol. De afgelopen twee weken zijn beelden verspreid van 16 verdachten. Hoeveel van hen lijken er inmiddels herkend?

'Opsporing Verzocht', dinsdag 25 juni om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.