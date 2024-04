Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Op dinsdag 12 december werd aan de Druivenstraat in Breda-Oost het vuur van dichtbij geopend op een 31-jarige Poolse topkickbokser en zijn sparringpartner. Toen de twee mannen na een training een sportschool uitliepen en in hun auto stapten, begon een jonge man op hen te schieten.

In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' van dinsdag maakt de politie voor het eerst beelden van de beschieting openbaar. Daarop is te zien dat de dringend gezochte schutter vermoedelijk niet al te veel schiet-ervaring heeft: beide mannen overleefden de schotenregen en raakten wonder boven wonder niet gewond.

Actueel: hoe raakte overleden Amsterdammer (21) gewond?

Afgelopen vrijdagochtend zag een taxichauffeur bij metrostation Van der Madeweg in Amsterdam-Duivendrecht een zwalkende man die bewusteloos in de bosjes zakte. Het bleek om een zwaargewonde jonge man te gaan die later in het ziekenhuis overleed. Het 21-jarige slachtoffer bleek inwendige verwondingen te hebben. De recherche in Amsterdam heeft nog niet kunnen achterhalen hoe de man aan die verwondingen kwam en doet vanavond een dringend beroep op getuigen. Er worden onder andere meer details over het slachtoffer

gedeeld.

Woonkamer in Tilburg opgeblazen

In de nacht van 22 op 23 december werd een explosief bij een woning aan de

Roodeschoolstraat in Tilburg tot ontploffing gebracht. In de uitzending vanavond beelden van de verdachten en de enorme ravage die zij aanrichtten. Verder wordt onder meer aandacht besteed aan een ernstig geweldsdelict in Groningen, een brutale diefstal van pakketten in Nijmegen en is er uitleg over een nieuwe oplichtingstruc.

De vorige uitzending van het landelijke opsporingsprogramma was snel effectief. Een zedenverdachte in Deventer werd binnen 12 uur dankzij kijkerstips herkend en opgepakt.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.