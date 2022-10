Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Op 22 mei ziet een inwoner in het Overijsselse Bruchterveld iets bols in het water in het kanaal voor zijn huis drijven. Als het pakket groot, langwerpig en zwaar blijkt te zijn, schakelt hij de politie in.

Het pakket blijkt het lichaam te bevatten van de, dan al bijna zes maanden, vermiste Jihad Jafo (32) uit Enschede. Jihad laat drie jonge zoons achter, waaronder een baby. Vanavond deelt de politie details over de vondst en de laatste ontwikkelingen in het onderzoek. Zo worden voor het eerst foto’s getoond van de spullen waarmee de dader(s) het lichaam van Jafo hebben verpakt en verzwaard.

Opmerking over rijgedrag eindigt in het ziekenhuis

Een Rotterdammer (35) die zaterdag 11 juni een opmerking maakte over het rijgedrag van twee jonge mannen, kan nog altijd alleen maar pap en noedels eten. De man werd vermoedelijk met een kettingslot in het gezicht geslagen door twee jonge mannen die over de stoep van de 1e Middellandstraat reden. Daarna gingen de mannen nog vrolijk door naar een horeca-gelegenheid. Bij dat bezoek zijn er duidelijk herkenbare beelden van hen opgenomen.

Politie zoekt slachtoffers mensensmokkelaar

Er is een hoge beloning voor de tip die leidt tot aanhouding van de voortvluchtige mensensmokkelaar Kidane Zekarias Habtemariam: 20.000 euro. Kidane staat op de Nationale Opsporingslijst en wordt gezocht voor het leiding geven aan een criminele organisatie en zijn rol bij de mishandeling, uitbuiting, seksueel misbruik en afpersing van met name Eritrese vluchtelingen. Afgelopen week werd een handlanger van hem uitgeleverd aan Nederland.

Verder in de uitzending onder andere beelden van Thomas Nelom die wordt gezocht voor een schietincident in Tilburg, de zoektocht naar een agressieve caféklant en meer over de overval op een vrouw van 77 en haar 89-jarige vriend in Brunssum.

