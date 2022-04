Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Vorige week donderdag heeft een insluiper in Scheveningen een ouder echtpaar mishandeld. De dader klom via een openstaand raam de slaapkamer van de vrouw binnen in hun benedenwoning aan de Sleepnetstraat. Nog voordat de vrouw begreep wat de man wilde, begon hij op haar in te slaan.

Gezien haar verwondingen heeft de man mogelijk met een voorwerp geslagen. Ook de echtgenoot van de vrouw raakte gewond toen hij de indringer hun huis uit werkte. Er is beeld van de verdachte dankzij een buurtbewoner. De politie in Den Haag geeft vanavond via een live verbinding meer informatie over de zoektocht naar de dader,

Nieuw beeld verdachte Vlaardingen

In Vlaardingen heerst nog altijd grote onrust nadat daar zaterdag 16 april een jonge fietsende vrouw (21) uit het niets in haar rug werd gestoken door een fietser. Dat gebeurde met zoveel kracht dat het mes in haar rug bleef steken. Het slachtoffer kroop door het oog van de naald, en herstelt inmiddels thuis. Vorige week werden de eerste beelden van de verdachte getoond. Inmiddels zijn er tientallen tips, waar zo’n 25 rechercheurs mee aan de slag zijn. Zij hebben inmiddels nieuw bewakingsbeeld gevonden waar dezelfde fietser op lijkt te staan. Met dit beeld en een nieuwe oproep hoopt de politie op een gouden tip, zodat deze steker zo snel mogelijk van straat kan worden gehaald.

Festivals en feestdagen zorgen voor piek in zakkenrollen

Met Koningsdag voor de boeg en ook de festivalperiode in aantocht, maken zakkenrollers zich op voor ‘toptijden’. In de uitzending niet alleen beelden van gezochte daders, maar ook advies van ‘boevenspotter’ Jaime van Gastel en informatie van de politie over de werkwijze van daders.

Verder de zoektocht naar een insluiper die het gemunt had op zorginstellingen in Brabant en beelden van twee mannen die betrokken waren bij het neersteken van een inwoner van Rotterdam-Hoogvliet. Ook heeft het team dat de dood van Peter Langenberg (56) onderzoekt nog vragen. Langenberg werd zondagmiddag 17 april dood in het duingebied bij Egmond aan Zee gevonden. Hoewel vrijdag een verdachte is aangehouden, zijn er nog onduidelijkheden over zijn dood. Een politiewoordvoerder zet vanavond de belangrijkste vragen op een rij.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 27 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.