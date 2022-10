Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 10 oktober 2022 - aflevering 3685

Robert en Ariane proberen uit het bos weg te geraken, maar beseffen dat ze alleen maar rondjes hebben gelopen. Wanneer Ariane haar enkel bezeert, besluit Robert haar te dragen. Erik begint zich zorgen te maken omdat hij niets meer van Ariane hoort. Ook Lia wordt steeds wanhopiger. Constanze verontschuldigt zich bij Maja voor de nacht met Florian. Hannes vindt dat er nog iets ontbreekt op het benefietgala voor Florian. Max blijft bij zijn besluit dat Gerry moet verhuizen.

Dinsdag 11 oktober 2022 - aflevering 3686

Ondanks eerdere twijfels, is Florian toch gewonnen voor het plan van Constanze. Maja hoopt op een nieuwe kans met Florian als hij beter is. Robert en Ariane weten te ontsnappen uit het bos. Lia is dolblij dat Robert terug is, maar al snel krijgen ze terug ruzie. Gerry is dolblij dat hij in Bichlheim mag blijven. Hij gaat samen met Shirin naar de bioscoop, maar wanneer zij een telefoontje krijgt, laat ze hem daar alleen achter.

Woensdag 12 oktober 2022 - aflevering 3687

Ariane heeft een korte nachtelijke ontmoeting met Robert en ze worstelt met haar gevoelens. Maja is geschokt wanneer Florian ja zegt op het huwelijksaanzoek van Constanze. Ze vreest dat het nu nooit meer goedkomt tussen haar en Florian. Christoph en Rosalie moeten het in de jeu de boules-wedstrijd opnemen tegen Alfons en Hildegard. Wanneer de Sonnbichlers winnen, geeft Rosalie Christoph de schuld.

Donderdag 13 oktober 2022 - aflevering 3688

Erik verneemt dat Florian het placebo krijgt in plaats van het echte antibioticum en hij zet professor Berthold onder druk. Erik wil Ariane niet langer steunen in haar plan om Robert te veroveren. Desondanks blijft Ariane contact zoeken met Robert. Wanneer hij merkt dat Lia hierdoor van streek is, vraagt hij Ariane om afstand te houden. Christoph wil indruk maken op Rosalie.

Vrijdag 14 oktober 2022 - aflevering 3689

Erik is stomverbaasd wanneer Florian weigert om het antibioticum te nemen. Maja wil niet naar München voor haar sollicitatiegesprek, zolang ze niet weet wat er met Florian aan de hand is. Rosalie en Christoph gaan samen op zakenreis naar Parijs. Ze wijst zijn aanbod om haar schulden kwijt te schelden af. Wanneer het café plots met financiële problemen geconfronteerd wordt, overweegt ze zijn aanbod toch te aanvaarden. Gerry is geschokt wanneer hij ontdekt dat Christoph het spelletje jeu de boules heeft gemanipuleerd.

