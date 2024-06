Dit streamt Videoland in juni

In de zomerse maand juli staan er een aantal bijzondere titels op de planning! De nieuwe Videoland Original serie 'Jackson & Malone' met veel onverwachtse twists en humor, weer een seizoen van 'B&B Vol Liefde' waarbij een groep vrijgezellen hopen de ware liefde te vinden in een heerlijke Bed and Breakfast binnen Europa en 'De Verraders USA' met een goedgevulde prijzenpot waarvoor wordt gestreden door de getrouwen en de stille verraders.

Er komen veel Studio 100 klassiekers aan zoals K3-musicals, Piet Piraat' en 'Samson & Marie' en voor de sportievelingen onder ons staat de spannende wedstrijd 'Glorie 93' in Rotterdam op het menu. Dit en nog veel meer alleen bij Videoland!

'De Verraders' USA S2

Een groep Amerikanen strijdt in in het tweede seizoen weer in een Schots kasteel om een goedgevulde prijzenpot. De Verraders doen er alles aan om het geld voor zichzelf te houden en de Getrouwen proberen de Verraders te verbannen. De Verraders deinzen er niet voor terug om iedereen tegen elkaar uit te spelen en iedere nacht een Getrouwe te 'vermoorden'.

'De Verraders USA S2' is vanaf 6 juli wekelijks te streamen bij Videoland.

'The Office' S1 t/m S9

Een mockumentary over een groep kantoormedewerkers bij Dunder-Mifflin Paper Company in Scranton, Pennsylvania. Baas Michael Scott probeert, op zijn eigen manier, alles draaiende te houden. Hij krijgt van het hoofdkantoor te horen dat hij moet gaan inkrimpen, maar heeft het hier heel moeilijk mee en probeert dit uit te stellen. Zijn assistent Dwight denkt dat hij het voor het zeggen heeft en hoopt op promotie. Verder zijn er romances, fraude en gebeuren er de nodige ongevallen.

'The Office S1 t/m S9' is vanaf 12 juli wekelijks te streamen bij Videoland.

'B&B Vol Liefde' S4

In het nieuwe seizoen gaan onze nieuwe vrijgezelle eigenaren van een bed and breakfast (B&) verspreid over Europa op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van deze eigenaren compleet?

'B&B Vol Liefde S4' is vanaf 15 juli elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

'Close'

De dertienjarige Léo en Rémi zijn beste vrienden. Er komt echter een abrupt einde aan deze vriendschap waarna Léo vol onbegrip toenadering zoekt tot Sophie, de moeder van Rémi. Terwijl ze pogen te begrijpen wat er is misgegaan, hopen de jongens op vergeving en verzoening.

'Close' is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

'Eismayer'

Sergeant-majoor Eismayer, de meest gevreesde trainingsofficier in het Oostenrijkse leger, heeft een geheim dat hij zorgvuldig voor het publiek verbergt: hij is homoseksueel. Wanneer hij verliefd wordt op een rekruut, wordt zijn heteronormatieve bestaan op zijn kop gegooid.

'Eismayer' is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

'In from the Side'

'In from the Side' richt zich op een verboden liefde bij een fictieve rugbyclub in Zuid-Londen. Na een dronken ontmoeting komen twee mannen die door geld even gehecht zijn aan hun gay rugbyclub onbewust in een overspelige affaire, maar moeten hun groeiende gevoelens verbergen of het risico lopen de club waar ze van houden te vernietigen.

'In from the Side' is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

'Jackson & Malone'

Een wereld die nét niet onze realiteit is, bejaarden die één voor één vermoord worden en twee rechercheurs met ieder hun eigen bagage: dat is wat je krijgt als je Hans Teeuwen en Max Porcelijn een thrillerserie laat ontwikkelen. Door de ogen van twee zelfverzekerde detectives die op hun eigen manier gerechtigheid proberen te brengen in een kleine gemeenschap, word je als kijker meegezogen in een spannende who-dunnit vol memorabele personages en onverwachte twists. Met, hoe kan het ook anders als Hans Teeuwen het bedenkt, humor. Veel humor.

'Jackson & Malone' is vanaf 19 juli in zijn geheel te streamen bij Videoland.

'Glory 93'

Het blockbuster-evenement vindt plaats op 20 juli in het Topsportcentrum in Rotterdam, met de voormalige GLORY-wereldkampioen Endy Semeleer, die het opneemt tegen de huidige lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati in het hoofdevenement. Naast dit supergevecht neemt regerend GLORY-vedergewicht wereldkampioen Petch het op tegen Kento Haraguchi, een verhitte rematch en meer spannende gevechten!

'Glory 93' is op 20 juli vanaf 20.00 live te streamen bij Videoland.

'Moonfall'

Door een vreemde kracht wijkt de maan van zijn baan rond de aarde af en stevenen ze op elkaar af. Met nog maar een paar weken te gaan voor de vernietiging van de wereld denkt de voormalig astronaute Jo Fowler de oplossing gevonden te hebben. Ze wordt echter enkel geloofd door de astronaut Brian Harper en de samenzweringstheoreticus K.C. Houseman. Samen beginnen ze een laatste en ultieme missie in de ruimte om de wereld te redden.

'Moonfall' is vanaf 24 juli te streamen bij Videoland.

Cabaret

Maak je klaar voor een zomer vol lachen met de vier cabaret-titels die komende maand op Videoland verschijnen! Van de absurde humor van Kasper van der Laan tot de maatschappelijke onderwerpen van Pieter Derks, er is voor ieder wat wils. 'Kasper van der Laan - 1 kilo', 'Lisa Ostermann - Met z'n Allen', 'Pieter Derks - Uit het Niets' en 'Tim Fransen - De Mens en Ik' zijn vanaf 1 juli te streamen bij Videoland.

Studio 100

Extra veel Studio 100-content! Ga mee terug in de tijd waarin Karen, Kristel en Kathleen nog K3 vormden en voel de nostalgie bij ‘K3 en het Magische Medaillon’ en ‘K3 Musical Doornroosje’. Samson en Marie beleven nieuwe avonturen in ‘Samson & Marie IJsjestijd’, ‘Samson & Marie On The Road’ en ‘Samson & Marie Het Theatersprookje’ en de altijd grappige Piet Piraat vaart opnieuw over de woeste zeeën om ondeugende piraten te slim af te zijn in ‘Piet Piraat en de Betoverde Kroon’, ‘Piet Piraat en het Vliegende Schip’ en ‘Piet Piraat en het Zwaard van Zilverstand’.

De titels van Studio 100 zijn vanaf 26 juni te streamen bij Videoland.