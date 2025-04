Emotioneel moment voor Kiki na overlijden van haar vader in 'The Real Housewives Of Antwerp'

In een nieuwe aflevering van 'The Real Housewives of Antwerp' zit Amy met een knoop in haar maag na de spraakmakende modeshow van Ebru in Knokke.

Wat een glamoureuze avond moest worden, blijft nazinderen met de nodige spanningen en frustraties.

Tijdens een event van Annelies probeert Oona de lucht te klaren, maar haar goedbedoelde poging draait uit in een explosieve confrontatie: de clash tussen Natassia en Amy bereikt het kookpunt. 'Ik vind dit heel kinderachtig', aldus Natassia. Amy bijt van zich af: 'Je bent een onrespectvolle boerin.' Tussen alle drama door is Kiki heel openhartig. Ze spreekt openlijk over het verlies van haar vader: 'Ik ben mijn vader verloren zeven jaar geleden. We waren net twee weken verhuisd naar Amerika en papa zei nog: Kiki, ik zie je met kerstmis in New York. En thuis heeft hij een hartaanval gehad.' 'The Real Housewives Of Antwerp', vrijdag 25 april om 20.40 uur op Play4 en GoPlay.