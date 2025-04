Jari Litmanen, Danny Blind en Ronald de Boer te gast in 'Carrie op Vrijdag'

Een bijzonder voetbaltrio komt eenmalig weer samen! Carrie ten Napel ontvangt aanstaande vrijdag niemand minder dan Jari Litmanen, Danny Blind en Ronald de Boer in haar clubhuis. Dat betekent: een unieke reünie van voetbaliconen die samen herinneringen ophalen.

Dertig jaar na het winnen van de Champions League met Ajax is Jari Litmanen weer even terug in Amsterdam. De Finse publiekslieveling is aanstaande vrijdag exclusief te gast bij 'Carrie op Vrijdag'. Samen met zijn voetbalvrienden Danny Blind en Ronald de Boer blikt hij in het clubhuis van Carrie ten Napel in Bunschoten-Spakenburg terug op dat geweldige seizoen van 1995 en op zijn legendarische jaren bij Ajax. Ook René Froger, Ajacied in hart en nieren, is van de partij en treedt op. In 1995 zat hij op de tribune tijdens de finale.

'Carrie op Vrijdag'

Elke vrijdag luidt Carrie ten Napel het weekend in. In haar clubhuis ontvangt Carrie uiteenlopende gasten en met hen praat ze in een positieve vrijdagshow over onderwerpen die ons allemaal raken en inspireren. Met de nadruk op mooie verhalen, muziek en verbinding.

'Carrie op Vrijdag', elke vrijdag om 19.00 uur bij MAX op NPO 1.