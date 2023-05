Dit streamt Videoland in juni

In juni begint dan eindelijk de langverwachte zomer. En bij Videoland betekent zomer állesbehalve komkommertijd, want in juni staat het platform bol van nieuwe content.

Zo keren Potlood, Paus, Taxi en Samira terug in het vijfde seizoen van Videoland Original dramaserie 'Mocro Maffia.' Ook kunnen we dokter Max Goodwin opnieuw volgen in het nieuwste en laatste seizoen van 'New Amsterdam'. Vrienden Beau van Erven Dorens en Michiel Vos maken een reis door Amerika en onderzoeken de staat van het land anno 2023, terwijl Humberto Tan naar de jungle Suriname vertrekt om de illegale handel in wildlife te onderzoeken. Ook worden deze zomer rake klappen uitgedeeld bij Videoland, met zowel livestreams van BELLATOR MMA 297 als GLORY COLLISION 5. Toe aan iets zachters? Dan staan alle oude Barbie-animatiefilms voor je klaar!

Highlights juni

'Mocro Maffia' S5

Na de release van de film ‘Mocro Maffia: Tatta’, waarin eindelijk duidelijk werd wat het personage Tatta al die tijd gedaan heeft en wat hem en onder anderen Tonnano te wachten staat in het komende seizoen, verschijnt dit langverwachte vijfde seizoen van ‘Mocro Maffia’ vanaf 2 juni bij Videoland. Het nieuwe seizoen van de fictieve serie, dat heftiger en harder wordt dan ooit, is wekelijks te zien en bestaat uit zeven afleveringen.

'Mocro Maffia S5' is vanaf 2 juni wekelijks te streamen bij Videoland.

'New Amsterdam' S5

Het is zo ver: het vijfde - en daarmee allerlaatste - seizoen van de ziekenhuisserie' New Amsterdam'. De briljante en charmante Dr. Max Goodwin is de nieuwste medische directeur van het oudste openbare ziekenhuis in Amerika. Zijn doel is om de bureaucratie te bestrijden en uitzonderlijke zorg te bieden. Hoe kan hij helpen? Dr. Goodwin wil de status quo verstoren en bewijzen dat hij er alles aan zal doen om dit onderbezette, slecht gefinancierde en ondergewaardeerde ziekenhuis nieuw leven in te blazen. Het enige ziekenhuis ter wereld dat ebola patiënten, gevangenen van Rikers Island en de president van de Verenigde Staten onder één dak kan onderbrengen. Hij wil het ziekenhuis terugbrengen naar de glorietijd waarin het op de kaart werd gezet.

Het vijfde seizoen van 'New Amsterdam' is vanaf 5 juni te streamen bij Videoland. De vier eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'Beau en Michiel in Amerika'

Michiel Vos en Beau van Erven Dorens go way back. De twee vrienden kennen elkaar al sinds hun studententijd. Waar Michiel Beau vaak bezoekt om aan te schuiven in zijn talkshow, worden de rollen nu omgedraaid. Beau gaat op bezoek bij Michiel in zijn woonplaats New York City en samen gaan ze op reis door Amerika. Het Amerika na de COVID-pandemie en na Trump; het Amerika van enorme verschillen tussen arm en rijk, immigratieproblemen en politieke verdeeldheid. Maar ook het land van Hollywood, glamour, sportfanatisme en prachtige natuur. Wat is de staat van het land anno 2023? Is Amerika nog het gidsland dat het altijd leek te zijn?

De driedelige docuserie 'Beau en Michiel in Amerika' is vanaf 9 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland.

BELLATOR MMA 297

Live vanuit Wintrust, Chicago staan Vadim Nemkov en Yoel Romero tegenover elkaar in de kooi voor het titelgevecht van BELLATOR 297. Patricio 'Pitbull' en Sergio Pettis vechten voor het bantam goud van BELLATOR. De Nederlandse atleet Pieter Buist maakt tijdens dit event zijn langverwachte BELLATOR MMA debuut. Hij neemt het op tegen Gadzhi Rabadanov. Videoland is de exclusieve thuisbasis voor BELLATOR MMA. De fights zijn ook terug te kijken op het platform.

'BELLATOR MMA 297' is op 16 juni live te streamen bij Videoland.

GLORY COLLISION 5

Trainingspartners Antonio Plazibat (22-4, 16 KO) en Tariq 'Cookie' Osaro (24-2-1, 12 KO) staan 17 juni in de ring in Ahoy, Rotterdam. Het duo zal hun vriendschap voor één avond opzij moeten zetten terwijl ze het uitvechten om te zien wie de interim-GLORY-zwaargewichtkampioen wordt.Op dezelfde avond zal Donovan Wisse (18-1, 10 KO), de beste middengewicht vechter ter wereld op dit moment, zijn GLORY-titel op het spel zetten tegen de explosieve Serkan Ozcaglayan (45-7, 36 KO). Ook aangekondigd voor GLORY COLLISION 5, Donegi Abena (26-9, 7 KO) vs. Tarik 'The Tank' Khbabez (48-10- 1, 27 KO).

‘GLORY COLLISION 5’ is op 17 juni live te streamen bij Videoland met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is ringside reporter.

'The Real Housewives of Atlanta' S14

Een kijkje in het leven van een aantal rijke vrouwen in Atlanta. In hun glamoureuze leven proberen deze gepassioneerde dames de balans te vinden tussen hun veeleisende carrières, het moederschap een een overvolle sociale agenda.

Seizoen 14 van 'The Real Housewives of Atlanta' is vanaf 20 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland. Seizoen 13 is al te zien bij Videoland.

'De Jacht Op De Jaguar: Een Film Van Humberto Tan'

Humberto Tan ontdekt in ‘De Jacht op de Jaguar’ zowel de schoonheid van de Surinaamse jungle, als haar schaduwzijde: illegale wildlife handel. Een samenhang die hij symboliseert met een zoektocht naar de koning van het bos: de jaguar - wiens voortbestaan in gevaar is door deze handel. Want zonder koning van het bos verdwijnt de balans en dus ook het bos… Lukt het Humberto om niet alleen de jaguar, maar ook diegenen die op haar jagen op te sporen? Humberto wil de jaguar met eigen ogen zien en haar op het perfecte plaatje vastleggen.

'De Jacht op de Jaguar: Een Film van Humberto Tan' is vanaf 21 juni te streamen bij Videoland.

Barbie Films

Goed nieuws! Vanaf 3 juni zijn maar liefst vijf Barbie animatiefilms te streamen bij Videoland. Het gaat om de klassiekers 'Barbie als Rapunzel', 'Barbie als de Prinses en de Bedelaar', 'Barbie Fairytopia', 'Barbie en het Zwanenmeer' en 'Barbie en de Drie Musketiers'.