Dit staat op het menu bij Boomerang

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de serie Looney Tunes Cartoons.

Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie. Vriend of vijand, de ondeugende Looney Tunes bezorgen je veel kijkplezier met hun bekende humor en charme.

Kijk vanaf 13 juni elke dag om 12:30 uur naar de gloednieuwe afleveringen van 'Looney Tunes Cartoons' bij Boomerang!

THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF

VANAF 20 JUNI

Elke weekend om 15.00 uur

NIEUWE AFLEVERINGEN

Klim aan boord en ontdek de vernieuwde tv-serie 'Thomas de Stoomlocomotief', vol met nieuwe verhalen en karakters. Thomas ontdekt nieuwe landen, culturen en verschillende spoorwegen wanneer hij op avontuur rond de wereld gaat samen met de gloednieuwe stoomlocomotieven Rebecca en Nia!

De gloednieuwe afleveringen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zie je vanaf 20 juni elke dag om 15.00 uur bij Boomerang.

ZOMERPLEZIER MET SCOOBY-DOO EN TOM & JERRY

VANAF 27 JUNI

Elke weekend om 8.30 uur

Geniet samen met Scooby-Doo en Tom & Jerry van de zomer! Iedere dag zijn er afleveringen van 'Be Cool, Scooby-Doo!', de 'Tom en Jerry Show', 'Tom en Jerry in New York', en verschillende films te zien.

In 'Scooby-Doo' komen spannende mysteries langs die moeten worden opgelost. Verschillende bekendheden maken hun opwachting, zoals Sia, Sherlock Holmes, Batman en Wonder Woman! Stap samen met deze beroemdheden aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur.

Lach je stuk met het letterlijke kat-en-muisspel van Tom en Jerry. Tom is een kat die eeuwig en altijd op de muis Jerry jaagt... Maar hoe sluw en slinks hij het ook maakt, er komt niets tussen Jerry en een smakelijke lunch. En onderweg passeren er heel wat bondgenoten de revue, zoals de bozige bulldog Spike en zijn puppy Tyke, en Jerry’s neefje Tuffy en zijn kameraad, het schattige eendje Kleine Quacker.

Zomerplezier met Scooby-Doo en Tom & Jerry zie je vanaf 27 juni elke dag vanaf 8.30 uur bij Boomerang.