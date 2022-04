Dit speelt in april bij Videoland

Het voorjaar start goed bij Videoland. Zo zwijmel je in april weg bij de Nederlandse romcom 'Liefde Zonder Grenzen' n staat er een nieuw seizoen van 'Temptation Island: Love or Leave' op stapel.

Daarnaast start in april de nieuwe Videoland Original 'Celebrity Apprentice,' waarin tien bekende Nederlanders strijd aangaan om tot beste ondernemer te worden bekroond. Nog niet genoeg? Kijk dan ook naar 'Meer Soundos' én de documentaire 'Gigolo' deze maand.

'Celebrity Apprentice'

Onder leiding van selfmade miljonair Michel Perridon en zijn twee assistentes Marie en Julie Reinders wordt een messcherp oordeel geveld over de kennis en kunde van tien BN'ers. Zij dagen elkaar in verschillende opdrachten uit om erachter te komen wie de beste kijk heeft op het ondernemerschap. De uitblinkers winnen een bedrag voor een eigen gekozen goed doel. Omdat er in deze afvalrace plek is voor één uiteindelijke winnaar, wordt iedere aflevering iemand ontslagen. Wie heeft de beste business skills en mag zichzelf aan het einde van de race bekronen met de titel 'Celebrity Apprentice'?

'Celebrity Apprentice' is vanaf 8 april wekelijks te zien bij Videoland.

'Liefde Zonder Grenzen'

De liefdeslevens van de zussen Eva en Lieke, broer Maarten en vader Ferry zijn totaal verschillend van elkaar en verlopen allesbehalve standaard. Zal de liefde ondanks alle vooroordelen uiteindelijk toch overwinnen? Met rollen voor onder anderen Yolanthe Cabau, Jim Bakkum, Edwin Jonker, Hassan Slaby, Selma Omari en Soy Kroon.

De speelfilm 'Liefde Zonder Grenzen' is vanaf 14 april te zien bij Videoland.

'Meer Soundos'

'Meer Soundos' geeft een kijkje in het spraakmakende echte neppe leven van Soundos. Als de Marokkaans-Nederlandse comedian totaal uit haar slof schiet tijdens een première, moet zij eindelijk onder ogen zien dat zij bizarre en ongepaste situaties verstopt heeft onder de mantel der donkere humor. Het is tijd om zelfspot weg te gooien om te kunnen omarmen wie zij echt is, en wil zijn.

De drie afleveringen van 'Meer Soundos' zijn vanaf 15 april te bingen bij Videoland.

'Gigolo'

Gespierde mannen met een zwoele blik, die seks hebben met vermogende vrouwen van middelbare leeftijd; dat is het stereotype beeld van een gigolo. In deze documentaire bekijken we de vooroordelen en taboes die er zijn over gigolo’s en hun klanten. Documentairemaker Jesse Bleekemolen volgde drie verschillende gigolo’s die - naast hun fulltime baan - werkzaam zijn als high class escort. Een documentaire over vooroordelen, verlangens en vrijmoedigheid.

De 50 minuten durende documentaire 'Gigolo' wordt geproduceerd door ITV is vanaf 20 april te zien bij Videoland.

'Temptation Island: Love or Leave'

In 'Temptation Island: Love or Leave' geven koppels elkaar aan de start van het programma de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als vrijgezel het avontuur aan. In de villa's komen ze singles tegen die op zoek zijn naar een relatie. Tijdens de dates krijgen de partners en vrijgezellen de kans om een diepere connectie met elkaar aan te gaan met als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden, zowel voor hun partner als zichzelf.

'Temptation Island: Love or Leave' is vanaf 28 april wekelijks te zien bij Videoland. 28 april start met een dubbele aflevering.

'Rocket Power'

In de meivakantie kunnen de jongste kijkers genieten van alle seizoenen van 'Rocket Power'. De animatieserie gaat over Otto Rocket en zijn zus Reggie Rocket, die samen met hun vrienden Maurice Rodriquez (Twister) en Sam Dullard (The Squid) in een stad aan de kust wonen waar ze zich bezighouden met verschillende (extreme) sporten. Met hun skateboards, rolschaatsen en fietsen gaan ze op zoek naar avontuur.

Alle vier seizoenen zijn vanaf 30 april te bingen bij Videoland.