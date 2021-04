Dit neemt 'Radar' maandag onder loep!

Er stond een motor van 20.000 euro op de werkvloer alsof het een vaas met bloemen was, gewoon ter decoratie. En de leidinggevenden liepen rond met stapels cash in hun handen, als je een deal sloot kreeg je gewoon cash op je bureau'.

Het is één van de vele verhalen die oud-medewerkers van Global Marketing Bridge (GMB) aan 'Radar' vertelden. GMB is het moederbedrijf van heel veel irritante energie-bemiddelaars die mensen dagelijks telefonisch lastigvallen en waar rapper Boef promotie voor doet op zijn Instagram. Vol stroomde de 'Radar'-inbox na eerdere uitzendingen over Global Marketing Bridge. Van klachten van consumenten tot mensen die in hetzelfde pand als de telecom-bellers werkten. Opvallend genoeg werd 'Radar' ook door heel veel oud-medewerkers benaderd die een slecht geweten hadden gekregen na het werken voor de telecomclub die in energiecontracten dealt. Met drie van hen spraken we uitgebreid voor camera. Over de werksfeer, de werkwijze van deze energiebemiddelaars en het werkethos. De vraag blijft welke energiemaatschappijen in Nederland toch in zee blijven gaan met deze jongens. Fons roept ze nogmaals ter verantwoording.

Hij staat al in menig tuin, de Big Green Egg. 'De Big Green Egg is een keramische Kamado barbecue...Op de Big Green Egg worden gerechten sneller bereid, drogen ze niet uit en behoudt het eten de voedings- en smaakstoffen', zo staat op de website vermeld. Tegenwoordig stikt het van de budget-kamado's die als twee druppels water lijken op het groene bbq-ei. De vraag is natuurlijk doen die neppers het net zo goed als het origineel? 'Radar' test er 5, samen met een chefkok, een pitmaster en een bbq-techneut. Ze bereiden groenten, kip, bavette en zelfs pizza. Kunnen ze tippen aan het echte werk? Maandag de uitslag.

'Radar', maandag 5 april om 20.30 uur op NPO 1.